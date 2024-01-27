https://sputniknews.com.tr/20240127/80-yil-once-bugun-yaklasik-900-gunluk-leningrad-kusatmasi-kirildi-1080079404.html

80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı

80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı

27 Ocak 1944 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrinin Nazi Alman kuşatması kırıldı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T11:01+0300

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leningrad kuşatması

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Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup tam 872 gün sürdü. Bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.Kent tarihinin bu trajik sayfasını anlatan arşiv görüntüleri, Sputnik'in videosunda.

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80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı 80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı 2024-01-27T11:01+0300 true PT1M56S

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video, rusya, sscb, leningrad, st. petersburg, büyük vatanseverlik savaşı, leningrad kuşatması, видео