https://sputniknews.com.tr/20240127/80-yil-once-bugun-yaklasik-900-gunluk-leningrad-kusatmasi-kirildi-1080079404.html
80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı
80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı
27 Ocak 1944 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrinin Nazi Alman kuşatması kırıldı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T11:01+0300
2024-01-27T11:01+0300
2024-01-27T11:01+0300
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büyük vatanseverlik savaşı
leningrad kuşatması
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Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup tam 872 gün sürdü. Bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.Kent tarihinin bu trajik sayfasını anlatan arşiv görüntüleri, Sputnik'in videosunda.
rusya
sscb
leningrad
st. petersburg
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80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı
80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı
2024-01-27T11:01+0300
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PT1M56S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, sscb, leningrad, st. petersburg, büyük vatanseverlik savaşı, leningrad kuşatması, видео
video, rusya, sscb, leningrad, st. petersburg, büyük vatanseverlik savaşı, leningrad kuşatması, видео
80 yıl önce bugün yaklaşık 900 günlük Leningrad kuşatması kırıldı
27 Ocak 1944 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrinin Nazi Alman kuşatması kırıldı.
Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup tam 872 gün sürdü. Bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.
Kent tarihinin bu trajik sayfasını anlatan arşiv görüntüleri, Sputnik'in videosunda.