https://sputniknews.com.tr/20240307/rus-vekil-ivlev-nato-karadenize-typhoon-gondererek-bize-meydan-okuyor-1081473800.html

Rus vekil İvlev: NATO, Karadeniz’e Typhoon göndererek bize meydan okuyor

Rus vekil İvlev: NATO, Karadeniz’e Typhoon göndererek bize meydan okuyor

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım bölgesini temsil eden milletvekili Leonid İvlev, Avrupa Birliği yapımı Typhoon çok amaçlı savaş uçağının... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T11:18+0300

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Sputnik’e konuşan Kırımlı milletvekili Leonid İvlev, “Typhoon’un ilk kez Karadeniz’de bir ABD keşif uçağına eşlik etmesi bize karşı meydan okuma, sabrımızı sınamadır. Batının askeri sanayideki işbirliği Kiev rejimine destekteki işbirliğine dönüştü. Bu tür uçuşların sayıca artacağını düşünüyorum. Bunun muharebe çalışmalarında dikkate alınması gerekiyor” dedi.NATO savaş uçaklarının Karadeniz’de boy göstermesinin başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden İvlev, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rus Su-30 jetinin, Karadeniz’de Rusya sınırına doğru yaklaşan 3 İngiliz uçağına önleme yaptığını duyurmuştu. Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir RC-135 elektronik keşif ve harp uçağı ile 2 adet Typhoon çok amaçlı savaş uçağının Rusya sınırını ihlal etmesinin engellendiği kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-su-30-savas-jetinden-karadeniz-uzerinde-3-ingiliz-ucagina-onleme-1081453945.html

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