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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/rus-vekil-ivlev-nato-karadenize-typhoon-gondererek-bize-meydan-okuyor-1081473800.html
Rus vekil İvlev: NATO, Karadeniz’e Typhoon göndererek bize meydan okuyor
Rus vekil İvlev: NATO, Karadeniz’e Typhoon göndererek bize meydan okuyor
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım bölgesini temsil eden milletvekili Leonid İvlev, Avrupa Birliği yapımı Typhoon çok amaçlı savaş uçağının... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan Kırımlı milletvekili Leonid İvlev, “Typhoon’un ilk kez Karadeniz’de bir ABD keşif uçağına eşlik etmesi bize karşı meydan okuma, sabrımızı sınamadır. Batının askeri sanayideki işbirliği Kiev rejimine destekteki işbirliğine dönüştü. Bu tür uçuşların sayıca artacağını düşünüyorum. Bunun muharebe çalışmalarında dikkate alınması gerekiyor” dedi.NATO savaş uçaklarının Karadeniz’de boy göstermesinin başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden İvlev, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rus Su-30 jetinin, Karadeniz’de Rusya sınırına doğru yaklaşan 3 İngiliz uçağına önleme yaptığını duyurmuştu. Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir RC-135 elektronik keşif ve harp uçağı ile 2 adet Typhoon çok amaçlı savaş uçağının Rusya sınırını ihlal etmesinin engellendiği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-su-30-savas-jetinden-karadeniz-uzerinde-3-ingiliz-ucagina-onleme-1081453945.html
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typhoon, eurofighter typhoon, karadeniz, nato, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı

Rus vekil İvlev: NATO, Karadeniz’e Typhoon göndererek bize meydan okuyor

11:18 07.03.2024
© AP Photo / Vadim GhirdaTyphoon savaş uçağı
Typhoon savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım bölgesini temsil eden milletvekili Leonid İvlev, Avrupa Birliği yapımı Typhoon çok amaçlı savaş uçağının Karadeniz’de uçuş gerçekleştirmesinin Rusya’nın sabrını sınama amacını taşıdığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Kırımlı milletvekili Leonid İvlev, “Typhoon’un ilk kez Karadeniz’de bir ABD keşif uçağına eşlik etmesi bize karşı meydan okuma, sabrımızı sınamadır. Batının askeri sanayideki işbirliği Kiev rejimine destekteki işbirliğine dönüştü. Bu tür uçuşların sayıca artacağını düşünüyorum. Bunun muharebe çalışmalarında dikkate alınması gerekiyor” dedi.
NATO savaş uçaklarının Karadeniz’de boy göstermesinin başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden İvlev, sözlerini şöyle sürdürdü:

Pilotlarımız, düşman uçaklarının Rusya’nın hava sahasına girmesine izin vermeyecek ve gerekirse hiç şüphesiz düşmanı yok etme emrini yerine getirecek. Rus pilotlar, Rus Aleksandr Pokrışkin, Ukraynalı İvan Kojedub, Kırım Tatarı olan Amethan Sultan gibi kahramanların it dalaşı taktiklerini öğrenerek yetişti ve yeminlerine sadıklar. Bu hep öyleydi ve gelecekte öyle olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rus Su-30 jetinin, Karadeniz’de Rusya sınırına doğru yaklaşan 3 İngiliz uçağına önleme yaptığını duyurmuştu. Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir RC-135 elektronik keşif ve harp uçağı ile 2 adet Typhoon çok amaçlı savaş uçağının Rusya sınırını ihlal etmesinin engellendiği kaydedilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
DÜNYA
Rus Su-30 savaş jetinden Karadeniz üzerinde 3 İngiliz uçağına önleme
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