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Rus Su-30 savaş jetinden Karadeniz üzerinde 3 İngiliz uçağına önleme
Rus Su-30 savaş jetinden Karadeniz üzerinde 3 İngiliz uçağına önleme
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların Rusya sınırını ihlal etmesini önlemek üzere hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağı, Karadeniz’in hava sahasında Rusya sınırına doğru yaklaşan 3 İngiliz uçağının sınırı ihlal etmesini önlemek amacıyla havaya kaldırıldı.Rus hava sahası kontrol araçlarının bugün Karadeniz hava sahasında Rusya’nın sınırına doğru yaklaşan 3 hava hedefini tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya Federasyonu sınırının ihlalini önlemek amacıyla nöbetteki hava savunma güçlerinden bir Su-30 savaş uçağı havaya kaldırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedeflerinin Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir RC-135 elektronik keşif ve harp uçağı ile 2 adet RAF Typhoon çok amaçlı savaş uçağı olduğunu belirledi” ifadelerine yer verildi.Rus Su-30 savaş jetinin yaklaşması üzerine yabancı askeri uçakların rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştıkları vurgulanan açıklamada, “Rus uçağı güvenli bir şekilde konuşlu olduğu havalimanına döndü. Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmedi” ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, Rus savaş jetinin uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle bağlı kalınarak tarafsız sular üzerinde, hava yolları ile kesişmeden veya yabancı bir devletin uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-rusya-nukleer-enerji-tesislerinin-guvenligini-artirmak-icin-her-seyi-yapiyor-1081450043.html
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Rus Su-30 savaş jetinden Karadeniz üzerinde 3 İngiliz uçağına önleme

20:24 06.03.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların Rusya sınırını ihlal etmesini önlemek üzere hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş jetinin havalandırıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağı, Karadeniz’in hava sahasında Rusya sınırına doğru yaklaşan 3 İngiliz uçağının sınırı ihlal etmesini önlemek amacıyla havaya kaldırıldı.
Rus hava sahası kontrol araçlarının bugün Karadeniz hava sahasında Rusya’nın sınırına doğru yaklaşan 3 hava hedefini tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya Federasyonu sınırının ihlalini önlemek amacıyla nöbetteki hava savunma güçlerinden bir Su-30 savaş uçağı havaya kaldırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedeflerinin Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir RC-135 elektronik keşif ve harp uçağı ile 2 adet RAF Typhoon çok amaçlı savaş uçağı olduğunu belirledi” ifadelerine yer verildi.
Rus Su-30 savaş jetinin yaklaşması üzerine yabancı askeri uçakların rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştıkları vurgulanan açıklamada, “Rus uçağı güvenli bir şekilde konuşlu olduğu havalimanına döndü. Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmedi” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, Rus savaş jetinin uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle bağlı kalınarak tarafsız sular üzerinde, hava yolları ile kesişmeden veya yabancı bir devletin uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
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