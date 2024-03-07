https://sputniknews.com.tr/20240307/rus-hava-uzay-kuvvetleri-idlibdeki-teror-hedeflerini-vurdu-1081497944.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilindeki terörist hedefleri... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T23:21+0300
2024-03-07T23:21+0300
2024-03-07T23:21+0300
dünya
rusya
rusya hava kuvvetleri
rusya hava-uzay kuvvetleri
vadim kulit
lazkiye
idlib
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit yaptığı açıklamada, 5 Mart’ta Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde teröristlere ait 2 üssü vurduğunu, 20'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin 5 Mart'ta İdlib kentinin Basankul yerleşimi yakınlarında düzenlediği saldırıda, Suriye hükümet güçlerine ait mevzileri bombalayan teröristlere ait 2 üs imha edildi, 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi” dedi.Kulit ayrıca, Lazkiye'de teröristlerin bombardımanı sonucu bir Suriye askerinin öldürüldüğü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/bm-suriye-ozel-temsilcisi-surecin-tum-taraflari-masaya-gelmedikce-suriye-krizinin-cozumu-imkansiz-1081251432.html
rusya
lazkiye
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f15ba5aa33a3f2c4d4e95cdcfd0ada1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya hava kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, vadim kulit, lazkiye, idlib
rusya, rusya hava kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, vadim kulit, lazkiye, idlib
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilindeki terörist hedefleri vurduğunu belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit yaptığı açıklamada, 5 Mart’ta Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde teröristlere ait 2 üssü vurduğunu, 20'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin 5 Mart'ta İdlib kentinin Basankul yerleşimi yakınlarında düzenlediği saldırıda, Suriye hükümet güçlerine ait mevzileri bombalayan teröristlere ait 2 üs imha edildi, 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi” dedi.
Kulit ayrıca, Lazkiye'de teröristlerin bombardımanı sonucu bir Suriye askerinin öldürüldüğü belirtti.