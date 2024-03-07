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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilindeki terörist hedefleri... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T23:21+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit yaptığı açıklamada, 5 Mart’ta Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde teröristlere ait 2 üssü vurduğunu, 20'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin 5 Mart'ta İdlib kentinin Basankul yerleşimi yakınlarında düzenlediği saldırıda, Suriye hükümet güçlerine ait mevzileri bombalayan teröristlere ait 2 üs imha edildi, 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi” dedi.Kulit ayrıca, Lazkiye'de teröristlerin bombardımanı sonucu bir Suriye askerinin öldürüldüğü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/bm-suriye-ozel-temsilcisi-surecin-tum-taraflari-masaya-gelmedikce-suriye-krizinin-cozumu-imkansiz-1081251432.html
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rusya, rusya hava kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, vadim kulit, lazkiye, idlib

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, İdlib’deki terör hedeflerini vurdu

23:21 07.03.2024
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilindeki terörist hedefleri vurduğunu belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit yaptığı açıklamada, 5 Mart’ta Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde teröristlere ait 2 üssü vurduğunu, 20'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin 5 Mart'ta İdlib kentinin Basankul yerleşimi yakınlarında düzenlediği saldırıda, Suriye hükümet güçlerine ait mevzileri bombalayan teröristlere ait 2 üs imha edildi, 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi” dedi.
Kulit ayrıca, Lazkiye'de teröristlerin bombardımanı sonucu bir Suriye askerinin öldürüldüğü belirtti.
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