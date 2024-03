https://sputniknews.com.tr/20240307/putin-calisma-programim-hic-durmadan-akan-bir-selale-gibi-1081482835.html

Putin: Çalışma programım hiç durmadan akan bir şelale gibi

Putin: Çalışma programım hiç durmadan akan bir şelale gibi

Sputnik Türkiye

8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nun kadın mezunlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T14:42+0300

2024-03-07T14:42+0300

2024-03-07T14:42+0300

dünya

rusya

8 mart dünya kadınlar günü

vladimir putin

kadın

yaşam

sağlıklı yaşam

havacılık

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081482358_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_4fa0a6f6d2fe70ea1155bee004b4d26c.jpg

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da büyük önem taşıyan ve resmi tatil olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nun kadın mezunlarıyla bir araya gelen Putin, görevi ve sorumluluklarıyla ilgili değerlendirmesinde, "Biliyor musunuz, benim hayatım sonsuz sayıda farklı olay ve etkinlikten oluşuyor. Bazen onu bir şelaleye benzetiyorum. Bir şelalenin altında duruyor gibisiniz ve hiç durmadan akıyor" ifadelerini kullandı.Yoğun iş programına sahip olduğunun altını çizen Rus lider, yakınlarıyla bir araya geldiğinde bile her şey yolundaymış ve dinleniyormuş gibi görünmeye çalıştığını belirtti.Rus lider, "Ancak biliyorum ki, beş dakika sonra filanca beni arayacak, on dakika sonra birilerini benim aramam gerekecek, yarım saat sonra bir olay olacak ve onun ne olduğunu anlamam, gerekirse de tepki vermem gerekecek" ifadelerini kullandı.'Spor yapıyorum ve bunu herkese tavsiye ediyorum'Putin, spor yaptığını ve herkese spor yapmasını tavsiye ettiğini belirterek bunun formu korumanın ana aracı olduğunu söyledi."Fiziksel forma gelince, hep aynı cevabı veriyorum, burada kesinlikle böyle bir şey yok. Hep söylüyorum: Spor, spor yapmak gerekiyor. Ben de herkese bunu yapmalarını bir nevi tavsiye ediyorum. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum" diye devam eden Putin, "Daha da fazlası. Dikkat ederseniz, geçenlerde bundan bahsetmiştim, hatta sürekli spor yapan kişilere vergi indirimi bile sağlayacağız. Buna göre sağlığına dikkat eden insanlara yardımcı olacağız. Dolayısıyla spor, formda kalmanın en önemli yoludur" ifadelerini kullandı.'Neredeyse hiç alkol tüketmiyorum'Putin, bu kadar güçlü bir sağlığa sahip olmanın sırlarının sorulması üzerine "Dürüst olmak gerekirse, bunları söylemek gerekli olsa da bu konuda konuşmamaya çalışıyorum. Neredeyse hiç alkol tüketmiyorum. Kesinlikle sert içkiler içmemeye çalışıyorum" yanıtını verdi.'Rus kadınlar, harekat bölgesinde layıkıyla görev yapıyorlar'Putin, bugün Rus kadınların ve genç kızların özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgede farklı alanlarda görev yaptıklarını ve her yerde Anavatan'a layıkıyla hizmet ettiklerini vurguladı.Rus hava kuvvetlerinin muharebe sahasında çok ciddi ve ihtiyaç duyulan görevleri yerine getirdiğinin altını çizen Putin, Rus askeri havacılığının en yüksek takdiri ve saygıyı hak ettiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/fenerbahce-8-martta-yildiz-voleybolcunun-heykelini-dikecek--1081402001.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, 8 mart dünya kadınlar günü, vladimir putin, kadın, yaşam, sağlıklı yaşam, havacılık