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Putin: Çalışma programım hiç durmadan akan bir şelale gibi
Putin: Çalışma programım hiç durmadan akan bir şelale gibi
Sputnik Türkiye
8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nun kadın mezunlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T14:42+0300
2024-03-07T14:42+0300
dünya
rusya
8 mart dünya kadınlar günü
vladimir putin
kadın
yaşam
sağlıklı yaşam
havacılık
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Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da büyük önem taşıyan ve resmi tatil olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nun kadın mezunlarıyla bir araya gelen Putin, görevi ve sorumluluklarıyla ilgili değerlendirmesinde, "Biliyor musunuz, benim hayatım sonsuz sayıda farklı olay ve etkinlikten oluşuyor. Bazen onu bir şelaleye benzetiyorum. Bir şelalenin altında duruyor gibisiniz ve hiç durmadan akıyor" ifadelerini kullandı.Yoğun iş programına sahip olduğunun altını çizen Rus lider, yakınlarıyla bir araya geldiğinde bile her şey yolundaymış ve dinleniyormuş gibi görünmeye çalıştığını belirtti.Rus lider, "Ancak biliyorum ki, beş dakika sonra filanca beni arayacak, on dakika sonra birilerini benim aramam gerekecek, yarım saat sonra bir olay olacak ve onun ne olduğunu anlamam, gerekirse de tepki vermem gerekecek" ifadelerini kullandı.'Spor yapıyorum ve bunu herkese tavsiye ediyorum'Putin, spor yaptığını ve herkese spor yapmasını tavsiye ettiğini belirterek bunun formu korumanın ana aracı olduğunu söyledi."Fiziksel forma gelince, hep aynı cevabı veriyorum, burada kesinlikle böyle bir şey yok. Hep söylüyorum: Spor, spor yapmak gerekiyor. Ben de herkese bunu yapmalarını bir nevi tavsiye ediyorum. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum" diye devam eden Putin, "Daha da fazlası. Dikkat ederseniz, geçenlerde bundan bahsetmiştim, hatta sürekli spor yapan kişilere vergi indirimi bile sağlayacağız. Buna göre sağlığına dikkat eden insanlara yardımcı olacağız. Dolayısıyla spor, formda kalmanın en önemli yoludur" ifadelerini kullandı.'Neredeyse hiç alkol tüketmiyorum'Putin, bu kadar güçlü bir sağlığa sahip olmanın sırlarının sorulması üzerine "Dürüst olmak gerekirse, bunları söylemek gerekli olsa da bu konuda konuşmamaya çalışıyorum. Neredeyse hiç alkol tüketmiyorum. Kesinlikle sert içkiler içmemeye çalışıyorum" yanıtını verdi.'Rus kadınlar, harekat bölgesinde layıkıyla görev yapıyorlar'Putin, bugün Rus kadınların ve genç kızların özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgede farklı alanlarda görev yaptıklarını ve her yerde Anavatan'a layıkıyla hizmet ettiklerini vurguladı.Rus hava kuvvetlerinin muharebe sahasında çok ciddi ve ihtiyaç duyulan görevleri yerine getirdiğinin altını çizen Putin, Rus askeri havacılığının en yüksek takdiri ve saygıyı hak ettiğinin altını çizdi.
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rusya, 8 mart dünya kadınlar günü, vladimir putin, kadın, yaşam, sağlıklı yaşam, havacılık
rusya, 8 mart dünya kadınlar günü, vladimir putin, kadın, yaşam, sağlıklı yaşam, havacılık

Putin: Çalışma programım hiç durmadan akan bir şelale gibi

14:42 07.03.2024
© Ruptly . Михаил МетцельRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© Ruptly . Михаил Метцель
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nun kadın mezunlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma programını 'hiç durmadan akan' şelaleye benzetti.
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da büyük önem taşıyan ve resmi tatil olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nun kadın mezunlarıyla bir araya gelen Putin, görevi ve sorumluluklarıyla ilgili değerlendirmesinde, "Biliyor musunuz, benim hayatım sonsuz sayıda farklı olay ve etkinlikten oluşuyor. Bazen onu bir şelaleye benzetiyorum. Bir şelalenin altında duruyor gibisiniz ve hiç durmadan akıyor" ifadelerini kullandı.
Yoğun iş programına sahip olduğunun altını çizen Rus lider, yakınlarıyla bir araya geldiğinde bile her şey yolundaymış ve dinleniyormuş gibi görünmeye çalıştığını belirtti.
Rus lider, "Ancak biliyorum ki, beş dakika sonra filanca beni arayacak, on dakika sonra birilerini benim aramam gerekecek, yarım saat sonra bir olay olacak ve onun ne olduğunu anlamam, gerekirse de tepki vermem gerekecek" ifadelerini kullandı.

'Spor yapıyorum ve bunu herkese tavsiye ediyorum'

Putin, spor yaptığını ve herkese spor yapmasını tavsiye ettiğini belirterek bunun formu korumanın ana aracı olduğunu söyledi.
"Fiziksel forma gelince, hep aynı cevabı veriyorum, burada kesinlikle böyle bir şey yok. Hep söylüyorum: Spor, spor yapmak gerekiyor. Ben de herkese bunu yapmalarını bir nevi tavsiye ediyorum. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum" diye devam eden Putin, "Daha da fazlası. Dikkat ederseniz, geçenlerde bundan bahsetmiştim, hatta sürekli spor yapan kişilere vergi indirimi bile sağlayacağız. Buna göre sağlığına dikkat eden insanlara yardımcı olacağız. Dolayısıyla spor, formda kalmanın en önemli yoludur" ifadelerini kullandı.

'Neredeyse hiç alkol tüketmiyorum'

Putin, bu kadar güçlü bir sağlığa sahip olmanın sırlarının sorulması üzerine "Dürüst olmak gerekirse, bunları söylemek gerekli olsa da bu konuda konuşmamaya çalışıyorum. Neredeyse hiç alkol tüketmiyorum. Kesinlikle sert içkiler içmemeye çalışıyorum" yanıtını verdi.
© Ruptly . Михаил МетцельRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Ruptly . Михаил Метцель

'Rus kadınlar, harekat bölgesinde layıkıyla görev yapıyorlar'

Putin, bugün Rus kadınların ve genç kızların özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgede farklı alanlarda görev yaptıklarını ve her yerde Anavatan'a layıkıyla hizmet ettiklerini vurguladı.
Rus hava kuvvetlerinin muharebe sahasında çok ciddi ve ihtiyaç duyulan görevleri yerine getirdiğinin altını çizen Putin, Rus askeri havacılığının en yüksek takdiri ve saygıyı hak ettiğinin altını çizdi.
İsmi anons edilen son sporcu olan kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında gelen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: Şahane görünüyorsunuz, enerjiniz harika. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Bizler de daha iyi performanslar gösterip sizlere başarı getirmek istiyoruz. İyi ki varsınız. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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