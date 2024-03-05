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Fenerbahçe 8 Mart'ta yıldız voleybolcunun heykelini dikecek
Fenerbahçe 8 Mart'ta yıldız voleybolcunun heykelini dikecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye
8 mart dünya kadınlar günü
8 mart dünya kadınlar günü
eda erdem dündar
fenerbahçe
voleybol
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Fenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüp, heykel açılış töreninin 8 Mart günü saat 11:00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde gerçekleştirileceğini duyurdu.İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:
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türkiye, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, eda erdem dündar, fenerbahçe, voleybol, heykel
türkiye, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, eda erdem dündar, fenerbahçe, voleybol, heykel

Fenerbahçe 8 Mart'ta yıldız voleybolcunun heykelini dikecek

15:14 05.03.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğluİsmi anons edilen son sporcu olan kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında gelen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: "Şahane görünüyorsunuz, enerjiniz harika. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Bizler de daha iyi performanslar gösterip sizlere başarı getirmek istiyoruz. İyi ki varsınız."
İsmi anons edilen son sporcu olan kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında gelen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: Şahane görünüyorsunuz, enerjiniz harika. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Bizler de daha iyi performanslar gösterip sizlere başarı getirmek istiyoruz. İyi ki varsınız. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.
Fenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, heykel açılış töreninin 8 Mart günü saat 11:00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde gerçekleştirileceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:
FIFA kokartlı hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
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