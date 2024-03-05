https://sputniknews.com.tr/20240305/fenerbahce-8-martta-yildiz-voleybolcunun-heykelini-dikecek--1081402001.html
Fenerbahçe 8 Mart'ta yıldız voleybolcunun heykelini dikecek
Fenerbahçe 8 Mart'ta yıldız voleybolcunun heykelini dikecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T15:14+0300
2024-03-05T15:14+0300
2024-03-05T15:14+0300
spor
türkiye
8 mart dünya kadınlar günü
8 mart dünya kadınlar günü
eda erdem dündar
fenerbahçe
voleybol
heykel
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Fenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüp, heykel açılış töreninin 8 Mart günü saat 11:00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde gerçekleştirileceğini duyurdu.İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:
https://sputniknews.com.tr/20240305/union-saint-gilloise-fenerbahce-macinin-hakemi-aciklandi-1081388307.html
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türkiye, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, eda erdem dündar, fenerbahçe, voleybol, heykel
türkiye, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, eda erdem dündar, fenerbahçe, voleybol, heykel
Fenerbahçe 8 Mart'ta yıldız voleybolcunun heykelini dikecek
Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.
Fenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, heykel açılış töreninin 8 Mart günü saat 11:00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde gerçekleştirileceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması: