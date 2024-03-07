https://sputniknews.com.tr/20240307/nijeryanin-gozu-bricste-1081473174.html

Nijerya'nın gözü BRICS'te

Nijerya'nın gözü BRICS'te

Sputnik Türkiye

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, ABD ve Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımlarıyla yarattığı küresel kaosa karşı eşit ve karşılıklı saygı temelindeki... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T11:10+0300

2024-03-07T11:10+0300

2024-03-07T11:10+0300

dünya

nijerya

afrika

brics

küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics

çok kutuplu dünya

abd hegemonyası

rusya

güney afrika

brezilya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081472338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e546b4ea2fee719d38a7f05efdb920df.jpg

Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar, Sputnik'e demeç verdi.Abuja'nın BRICS'e bakışını anlatan Tuggar, Nijerya'nın ülke içinde gerekli faaliyetler yürütüldükten sonra BRICS'e üyelik başvurusunda bulunma niyetinde olduğunu belirtti.Tuggar, "Bunu yapmayı planlıyoruz. Daha önce dediğim gibi Nijerya'da danışmaya dayalı demokratik bir sistem var. Dolayısıyla bu tür önlemler alınmadan önce, genellikle çeşitli çıkar grupları ve çeşitli iç makamlarla kapsamlı etkileşimler olur" dedi.Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki düzenlenen son BRICS zirvesine katılımının önemini vurgulayan Tuggar, BRICS üyeliğine çok ilgi duyduklarını ve bunu sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/maduro-venezuellanin-yakinda-bricse-katilacagini-duyurdu-1080903549.html

nijerya

rusya

güney afrika

brezilya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, afrika, brics, küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics, çok kutuplu dünya, abd hegemonyası, rusya, güney afrika, brezilya, çin