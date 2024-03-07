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Nijerya'nın gözü BRICS'te
Nijerya'nın gözü BRICS'te
Sputnik Türkiye
Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, ABD ve Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımlarıyla yarattığı küresel kaosa karşı eşit ve karşılıklı saygı temelindeki... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar, Sputnik'e demeç verdi.Abuja'nın BRICS'e bakışını anlatan Tuggar, Nijerya'nın ülke içinde gerekli faaliyetler yürütüldükten sonra BRICS'e üyelik başvurusunda bulunma niyetinde olduğunu belirtti.Tuggar, "Bunu yapmayı planlıyoruz. Daha önce dediğim gibi Nijerya'da danışmaya dayalı demokratik bir sistem var. Dolayısıyla bu tür önlemler alınmadan önce, genellikle çeşitli çıkar grupları ve çeşitli iç makamlarla kapsamlı etkileşimler olur" dedi.Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki düzenlenen son BRICS zirvesine katılımının önemini vurgulayan Tuggar, BRICS üyeliğine çok ilgi duyduklarını ve bunu sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/maduro-venezuellanin-yakinda-bricse-katilacagini-duyurdu-1080903549.html
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nijerya, afrika, brics, küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics, çok kutuplu dünya, abd hegemonyası, rusya, güney afrika, brezilya, çin
nijerya, afrika, brics, küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics, çok kutuplu dünya, abd hegemonyası, rusya, güney afrika, brezilya, çin

Nijerya'nın gözü BRICS'te

11:10 07.03.2024
© AA / Sefa KaracanNijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar
Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Sefa Karacan
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Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, ABD ve Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımlarıyla yarattığı küresel kaosa karşı eşit ve karşılıklı saygı temelindeki yeni dünya düzeninin en güçlü savunucusu olarak görülen BRICS'e üye olmayı planladıklarını söyledi.
Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar, Sputnik'e demeç verdi.
Abuja'nın BRICS'e bakışını anlatan Tuggar, Nijerya'nın ülke içinde gerekli faaliyetler yürütüldükten sonra BRICS'e üyelik başvurusunda bulunma niyetinde olduğunu belirtti.
Tuggar, "Bunu yapmayı planlıyoruz. Daha önce dediğim gibi Nijerya'da danışmaya dayalı demokratik bir sistem var. Dolayısıyla bu tür önlemler alınmadan önce, genellikle çeşitli çıkar grupları ve çeşitli iç makamlarla kapsamlı etkileşimler olur" dedi.
Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki düzenlenen son BRICS zirvesine katılımının önemini vurgulayan Tuggar, BRICS üyeliğine çok ilgi duyduklarını ve bunu sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
DÜNYA
Maduro, Venezüella’nın yakında BRICS'e katılacağını duyurdu
20 Şubat, 09:05
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