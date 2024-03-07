https://sputniknews.com.tr/20240307/moldovali-muhalif-sordan-kisineve-gagavuzya-baskanina-asilsiz-suclamalarda-bulunmama-cagrisi-1081496604.html

Moldovalı muhalif Şor’dan Kişinev’e Gagavuzya Başkanı’na 'asılsız suçlamalarda' bulunmama çağrısı

Moldovalı muhalif Şor’dan Kişinev’e Gagavuzya Başkanı’na 'asılsız suçlamalarda' bulunmama çağrısı

Sputnik Türkiye

Moldovalı muhalif İlan Şor, Moldova yönetimine Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’un sindirilmemesi ve hakkında ‘sahte’ suçlamalar yöneltmemesi... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T21:40+0300

2024-03-07T21:40+0300

2024-03-07T21:40+0300

dünya

ilan şor

yevgeniya gutsul

moldova

kişinev

gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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Moldovalı muhalif Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ülke yönetimine Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’u sindirmeme ve hakkında ‘sahte’ suçlamalar yöneltmeme çağrısı yaptı.Şor, “Yasal olarak seçilmiş hükümet yetkililerinin sindirilmesine izin vermeyeceğiz. Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul hakkında sahte suçlamalar üretmeye çalışmayın. Onun vatandaşlarımızın hayatını değerli kılmak için memleketinin çıkarları doğrultusunda ne kadar cesurca hareket ettiğini herkes görüyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/zaharova-sandu-hukuku-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanip-gutsulu-tehdit-ediyor-1081495733.html

moldova

kişinev

gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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ilan şor, yevgeniya gutsul, moldova, kişinev, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti