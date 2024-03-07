https://sputniknews.com.tr/20240307/moldovali-muhalif-sordan-kisineve-gagavuzya-baskanina-asilsiz-suclamalarda-bulunmama-cagrisi-1081496604.html
Moldovalı muhalif Şor’dan Kişinev’e Gagavuzya Başkanı’na 'asılsız suçlamalarda' bulunmama çağrısı
Moldovalı muhalif Şor’dan Kişinev’e Gagavuzya Başkanı’na 'asılsız suçlamalarda' bulunmama çağrısı
Sputnik Türkiye
Moldovalı muhalif İlan Şor, Moldova yönetimine Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’un sindirilmemesi ve hakkında ‘sahte’ suçlamalar yöneltmemesi... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T21:40+0300
2024-03-07T21:40+0300
2024-03-07T21:40+0300
dünya
ilan şor
yevgeniya gutsul
moldova
kişinev
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
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Moldovalı muhalif Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ülke yönetimine Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’u sindirmeme ve hakkında ‘sahte’ suçlamalar yöneltmeme çağrısı yaptı.Şor, “Yasal olarak seçilmiş hükümet yetkililerinin sindirilmesine izin vermeyeceğiz. Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul hakkında sahte suçlamalar üretmeye çalışmayın. Onun vatandaşlarımızın hayatını değerli kılmak için memleketinin çıkarları doğrultusunda ne kadar cesurca hareket ettiğini herkes görüyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/zaharova-sandu-hukuku-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanip-gutsulu-tehdit-ediyor-1081495733.html
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ilan şor, yevgeniya gutsul, moldova, kişinev, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti
ilan şor, yevgeniya gutsul, moldova, kişinev, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti
Moldovalı muhalif Şor’dan Kişinev’e Gagavuzya Başkanı’na 'asılsız suçlamalarda' bulunmama çağrısı
Moldovalı muhalif İlan Şor, Moldova yönetimine Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’un sindirilmemesi ve hakkında ‘sahte’ suçlamalar yöneltmemesi çağrısında bulundu.
Moldovalı muhalif Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ülke yönetimine Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’u sindirmeme ve hakkında ‘sahte’ suçlamalar yöneltmeme çağrısı yaptı.
Şor, “Yasal olarak seçilmiş hükümet yetkililerinin sindirilmesine izin vermeyeceğiz. Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul hakkında sahte suçlamalar üretmeye çalışmayın. Onun vatandaşlarımızın hayatını değerli kılmak için memleketinin çıkarları doğrultusunda ne kadar cesurca hareket ettiğini herkes görüyor” ifadelerini kullandı.