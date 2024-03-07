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Mısır, IMF ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Mısır, IMF ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
Mısır, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Kahire'yi ziyaret eden IMF heyeti başkanı Ivanna Vladkova Hollar, 2 yıl... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T00:39+0300
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ekonomi
mısır
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imf
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Mısır ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Aralık 2022'de imzalanan 3 milyar dolar tutarındaki önceki kredi anlaşması yerine, ekonomik reform programı kapsamında 8 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzalandı.Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, halihazırda Kahire'yi ziyaret eden IMF heyeti başkanı Ivanna Vladkova Hollar ile basın toplantısı düzenledi.Hollar, Gazze savaşı nedeniyle art arda yaşanan ekonomik zorluklar ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş sonrası kredinin değerinin 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.Medlubi de hükümetin, 5 aydan fazla süren görüşmelerin ardından IMF ile kredi anlaşması imzaladığını söyledi.Mısır'ın döviz gelirleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş açtığı ekim ayından bu yana turizm sektöründeki gerilemeden ve Kızıldeniz'in güneyindeki Husi saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki gemilerin transit ücretlerinde yaşanan düşüşten olumsuz etkilenmişti.Mısır Merkez Bankası, bugün, politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 27,25’e yükseltmişti.Alınan karar sonrası Mısır para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı hızlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/imf-rusya-yaptirimlar-karsisinda-gosterdigi-ekonomik-buyume-ile-sasirtti-1081012064.html
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mısır, mısır, imf, imf, uluslararası para fonu (imf), küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics, mustafa medbuli
mısır, mısır, imf, imf, uluslararası para fonu (imf), küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics, mustafa medbuli

Mısır, IMF ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı

00:39 07.03.2024 (güncellendi: 00:41 07.03.2024)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Mısır, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 8 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Kahire'yi ziyaret eden IMF heyeti başkanı Ivanna Vladkova Hollar, 2 yıl önce imzalanan anlaşmadaki kredinin değerinin 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarıldığını duyurdu.
Mısır ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Aralık 2022'de imzalanan 3 milyar dolar tutarındaki önceki kredi anlaşması yerine, ekonomik reform programı kapsamında 8 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzalandı.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, halihazırda Kahire'yi ziyaret eden IMF heyeti başkanı Ivanna Vladkova Hollar ile basın toplantısı düzenledi.
Hollar, Gazze savaşı nedeniyle art arda yaşanan ekonomik zorluklar ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş sonrası kredinin değerinin 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.
Medlubi de hükümetin, 5 aydan fazla süren görüşmelerin ardından IMF ile kredi anlaşması imzaladığını söyledi.
Mısır'ın döviz gelirleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş açtığı ekim ayından bu yana turizm sektöründeki gerilemeden ve Kızıldeniz'in güneyindeki Husi saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki gemilerin transit ücretlerinde yaşanan düşüşten olumsuz etkilenmişti.
Mısır Merkez Bankası, bugün, politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 27,25’e yükseltmişti.
Alınan karar sonrası Mısır para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı hızlanmıştı.
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IMF: Rusya, yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyüme ile şaşırttı
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