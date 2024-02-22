https://sputniknews.com.tr/20240222/imf-rusya-yaptirimlar-karsisinda-gosterdigi-ekonomik-buyume-ile-sasirtti-1081012064.html

IMF: Rusya, yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyüme ile şaşırttı

IMF: Rusya, yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyüme ile şaşırttı

Sputnik Türkiye

IMF İletişim Direktörü Julie Kozak, uluslararası yaptırımlar altındaki Rus ekonomisinin gösterdiği büyümeyle şaşırttığını ifade etti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T20:34+0300

2024-02-22T20:34+0300

2024-02-22T20:34+0300

ekonomi

imf

imf

uluslararası para fonu (imf)

rusya

julie kozak

yaptırım

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061559046_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_d7fa4732255c21fde4e9894ee6ca74c6.jpg

Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozak düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın uluslararası yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyümenin gücüyle şaşırttığını söyledi.Kozak, “Rusya ekonomisi ve uygulanan yaptırımlara gelince, Rusya ekonomisi büyümesinin gücüyle gerçekten şaşırttı” dedi.IMF, Ocak ayı raporunda Rusya ekonomisi için 2024 yılı büyüme tahminini önemli ölçüde artırarak yüzde 2.6’ya yükseltmişti. Gösterge, Ekim 2023’te yapılan bir önceki tahmine kıyasla yüzde 1.5 puan yukarı yönlü revize edilmişti.IMF’nin baş ekonomisti ve araştırma direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da Rus ekonomisinin fonun tahmin ettiğinden daha iyi büyüdüğünü ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240220/beyaz-saray-abd-navalniy-nedeniyle-23-subatta-rusyaya-buyuk-yaptirimlar-uygulayacak-1080938386.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

imf, imf, uluslararası para fonu (imf), rusya, julie kozak, yaptırım