https://sputniknews.com.tr/20240222/imf-rusya-yaptirimlar-karsisinda-gosterdigi-ekonomik-buyume-ile-sasirtti-1081012064.html
IMF: Rusya, yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyüme ile şaşırttı
IMF: Rusya, yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyüme ile şaşırttı
Sputnik Türkiye
IMF İletişim Direktörü Julie Kozak, uluslararası yaptırımlar altındaki Rus ekonomisinin gösterdiği büyümeyle şaşırttığını ifade etti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T20:34+0300
2024-02-22T20:34+0300
2024-02-22T20:34+0300
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julie kozak
yaptırım
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Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozak düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın uluslararası yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyümenin gücüyle şaşırttığını söyledi.Kozak, “Rusya ekonomisi ve uygulanan yaptırımlara gelince, Rusya ekonomisi büyümesinin gücüyle gerçekten şaşırttı” dedi.IMF, Ocak ayı raporunda Rusya ekonomisi için 2024 yılı büyüme tahminini önemli ölçüde artırarak yüzde 2.6’ya yükseltmişti. Gösterge, Ekim 2023’te yapılan bir önceki tahmine kıyasla yüzde 1.5 puan yukarı yönlü revize edilmişti.IMF’nin baş ekonomisti ve araştırma direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da Rus ekonomisinin fonun tahmin ettiğinden daha iyi büyüdüğünü ifade etmişti.
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imf, imf, uluslararası para fonu (imf), rusya, julie kozak, yaptırım
imf, imf, uluslararası para fonu (imf), rusya, julie kozak, yaptırım
IMF: Rusya, yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyüme ile şaşırttı
IMF İletişim Direktörü Julie Kozak, uluslararası yaptırımlar altındaki Rus ekonomisinin gösterdiği büyümeyle şaşırttığını ifade etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozak düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın uluslararası yaptırımlar karşısında gösterdiği ekonomik büyümenin gücüyle şaşırttığını söyledi.
Kozak, “Rusya ekonomisi ve uygulanan yaptırımlara gelince, Rusya ekonomisi büyümesinin gücüyle gerçekten şaşırttı” dedi.
IMF, Ocak ayı raporunda Rusya ekonomisi için 2024 yılı büyüme tahminini önemli ölçüde artırarak yüzde 2.6’ya yükseltmişti. Gösterge, Ekim 2023’te yapılan bir önceki tahmine kıyasla yüzde 1.5 puan yukarı yönlü revize edilmişti.
IMF’nin baş ekonomisti ve araştırma direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da Rus ekonomisinin fonun tahmin ettiğinden daha iyi büyüdüğünü ifade etmişti.