https://sputniknews.com.tr/20240220/beyaz-saray-abd-navalniy-nedeniyle-23-subatta-rusyaya-buyuk-yaptirimlar-uygulayacak-1080938386.html

Beyaz Saray: ABD, Navalnıy nedeniyle 23 Şubat’ta Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulayacak

Beyaz Saray: ABD, Navalnıy nedeniyle 23 Şubat’ta Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulayacak

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin 23 Şubat cuma günü Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili olarak Rusya’ya... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T23:21+0300

2024-02-20T23:21+0300

2024-02-20T23:21+0300

dünya

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abd

abd

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yaptırım

joe biden

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin önümüzdeki cuma günü Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili olarak Rusya’ya karşı geniş bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurdu.Kirby, yaptırımlar uygulamaya konulmadan önce içeriğinin bildirilmemesi yönündeki mevcut uygulamayı öne sürerek ayrıntı vermeyi reddetti.Rusya Federal Cezaevi Servisi Yamal Müdürlüğü’nün verilerine göre Navalnıy, Cuma günü yürüyüşten döndükten sonra kötüleşti, bilincini kaybetti ve hayatını kaybetti. Labıtnagi Şehir Hastanesi’nin personelinin Sputnik’e aktardığı üzere sağlık ekibi, 9 dakika içinde olay yerine ulaştı ve yarım saat boyunca Navalnıy’ı hayata döndürmeye çalıştı, ancak başarılı olmadı.Russia Today’in (RT) bir kaynağının ön verilerine göre hükümlüde kan pıhtısı oluştu. Ölümün kesin nedeni ise araştırılıyor. Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Soruşturma Komitesi, olayla ilgili usuli soruşturma düzenledi, Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm ayrıntılar açıklığa kavuşturulacak.

https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-buyukelci-abdnin-navalniyin-olumune-iliskin-aciklamalari-rusyanin-ic-islerine-mudahaledir-1080830181.html

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beyaz saray, aleksey navalnıy, abd, abd, rusya, john kirby, yaptırım, joe biden