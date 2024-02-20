https://sputniknews.com.tr/20240220/beyaz-saray-abd-navalniy-nedeniyle-23-subatta-rusyaya-buyuk-yaptirimlar-uygulayacak-1080938386.html
Beyaz Saray: ABD, Navalnıy nedeniyle 23 Şubat’ta Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulayacak
Beyaz Saray: ABD, Navalnıy nedeniyle 23 Şubat’ta Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulayacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin 23 Şubat cuma günü Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili olarak Rusya’ya... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T23:21+0300
2024-02-20T23:21+0300
2024-02-20T23:21+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin önümüzdeki cuma günü Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili olarak Rusya’ya karşı geniş bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurdu.Kirby, yaptırımlar uygulamaya konulmadan önce içeriğinin bildirilmemesi yönündeki mevcut uygulamayı öne sürerek ayrıntı vermeyi reddetti.Rusya Federal Cezaevi Servisi Yamal Müdürlüğü’nün verilerine göre Navalnıy, Cuma günü yürüyüşten döndükten sonra kötüleşti, bilincini kaybetti ve hayatını kaybetti. Labıtnagi Şehir Hastanesi’nin personelinin Sputnik’e aktardığı üzere sağlık ekibi, 9 dakika içinde olay yerine ulaştı ve yarım saat boyunca Navalnıy’ı hayata döndürmeye çalıştı, ancak başarılı olmadı.Russia Today’in (RT) bir kaynağının ön verilerine göre hükümlüde kan pıhtısı oluştu. Ölümün kesin nedeni ise araştırılıyor. Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Soruşturma Komitesi, olayla ilgili usuli soruşturma düzenledi, Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm ayrıntılar açıklığa kavuşturulacak.
https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-buyukelci-abdnin-navalniyin-olumune-iliskin-aciklamalari-rusyanin-ic-islerine-mudahaledir-1080830181.html
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beyaz saray, aleksey navalnıy, abd, abd, rusya, john kirby, yaptırım, joe biden
beyaz saray, aleksey navalnıy, abd, abd, rusya, john kirby, yaptırım, joe biden
Beyaz Saray: ABD, Navalnıy nedeniyle 23 Şubat’ta Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulayacak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin 23 Şubat cuma günü Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili olarak Rusya’ya karşı geniş bir yaptırım paketi açıklayacağını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin önümüzdeki cuma günü Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili olarak Rusya’ya karşı geniş bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurdu.
“Başkan (Joe) Biden’ın talimatıyla cuma günü (23 Şubat), Sayın Navalnıy’ın başına gelenlerden dolayı Rusya’yı sorumlu kılacak büyük bir yaptırım paketi ilan edeceğiz” diyen Kirby, ayrıca Rusya’ya karşı Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon nedeniyle yeni yaptırımların uygulanacağı bilgisini de verdi.
Kirby, yaptırımlar uygulamaya konulmadan önce içeriğinin bildirilmemesi yönündeki mevcut uygulamayı öne sürerek ayrıntı vermeyi reddetti.
Rusya Federal Cezaevi Servisi Yamal Müdürlüğü’nün verilerine göre Navalnıy, Cuma günü yürüyüşten döndükten sonra kötüleşti, bilincini kaybetti ve hayatını kaybetti. Labıtnagi Şehir Hastanesi’nin personelinin Sputnik’e aktardığı üzere sağlık ekibi, 9 dakika içinde olay yerine ulaştı ve yarım saat boyunca Navalnıy’ı hayata döndürmeye çalıştı, ancak başarılı olmadı.
Russia Today’in (RT) bir kaynağının ön verilerine göre hükümlüde kan pıhtısı oluştu. Ölümün kesin nedeni ise araştırılıyor. Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Soruşturma Komitesi, olayla ilgili usuli soruşturma düzenledi, Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm ayrıntılar açıklığa kavuşturulacak.