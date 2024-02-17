https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-buyukelci-abdnin-navalniyin-olumune-iliskin-aciklamalari-rusyanin-ic-islerine-mudahaledir-1080830181.html
Rus Büyükelçi: ABD’nin Navalnıy’ın ölümüne ilişkin açıklamaları Rusya’nın iç işlerine müdahaledir
Rus Büyükelçi: ABD’nin Navalnıy’ın ölümüne ilişkin açıklamaları Rusya’nın iç işlerine müdahaledir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Aleksey Navalnıy'ın ölümüne ilişkin yorumlarıyla Rusya’nın iç işlerine müdahale ettiğini ve bu... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T15:21+0300
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, yaptığı açıklamada ABD’nin Aleksey Navalnıy'ın ölümüne ilişkin yorumlarıyla Rusya’nın iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.“Bir kişinin ölümü her zaman trajedidir. Bu durumda olanların tüm ayrıntılarını sonuna kadar anlamak önemlidir. Ancak yerel politikacılar beklemek istemiyor ve her şey için şimdiden Rus yetkilileri suçluyor” diyen Antonov, ‘Rusya hakkında kullanılan zehir zemberek açıklamaların Büyükelçiliğin dikkatini çektiğini’ dile getirdi.Rus diplomat, “Washington için asıl meselenin, ne kadar hassas olursa olsun sorunu anlamak değil, ülkemizi daha da sert bir şekilde kamçılamak olduğu hissi söz konusu. Buradakiler aşağılayıcı çıkışlara ve en önemlisi de ek yaptırımlara bahane arıyor. Görev, belirli kurallara dayanan ve çökmekte olan Amerikan düzenini kurtarmaktır” dedi ve şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240216/disisleri-bakanligindan-abdye-navalniy-konusunda-itidal-cagrisi-1080812346.html
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rusya, anatoliy antonov, aleksey navalnıy, abd, washington
Rus Büyükelçi: ABD’nin Navalnıy’ın ölümüne ilişkin açıklamaları Rusya’nın iç işlerine müdahaledir
15:21 17.02.2024 (güncellendi: 15:22 17.02.2024)
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Aleksey Navalnıy'ın ölümüne ilişkin yorumlarıyla Rusya’nın iç işlerine müdahale ettiğini ve bu durumu yeni yaptırımları haklı çıkarmak için kullanmaya çalıştığını belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, yaptığı açıklamada ABD’nin Aleksey Navalnıy'ın ölümüne ilişkin yorumlarıyla Rusya’nın iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.
“Bir kişinin ölümü her zaman trajedidir. Bu durumda olanların tüm ayrıntılarını sonuna kadar anlamak önemlidir. Ancak yerel politikacılar beklemek istemiyor ve her şey için şimdiden Rus yetkilileri suçluyor” diyen Antonov, ‘Rusya hakkında kullanılan zehir zemberek açıklamaların Büyükelçiliğin dikkatini çektiğini’ dile getirdi.
Rus diplomat, “Washington için asıl meselenin, ne kadar hassas olursa olsun sorunu anlamak değil, ülkemizi daha da sert bir şekilde kamçılamak olduğu hissi söz konusu. Buradakiler aşağılayıcı çıkışlara ve en önemlisi de ek yaptırımlara bahane arıyor. Görev, belirli kurallara dayanan ve çökmekte olan Amerikan düzenini kurtarmaktır” dedi ve şöyle devam etti:
Doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor: Peki yargıçlar kim? Rusya Federasyonu’nun iç işlerine müdahale etmeye yönelik bir başka girişim söz konusu. Ölüm ise sadece bir bahane. Bu politika kabul edilemez. Yerel liderlerin ülkelerinin acil çözüm gerektiren sorunlarına odaklanmaları daha doğru olacaktır.