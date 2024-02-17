https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-buyukelci-abdnin-navalniyin-olumune-iliskin-aciklamalari-rusyanin-ic-islerine-mudahaledir-1080830181.html

Rus Büyükelçi: ABD’nin Navalnıy’ın ölümüne ilişkin açıklamaları Rusya’nın iç işlerine müdahaledir

Rus Büyükelçi: ABD’nin Navalnıy’ın ölümüne ilişkin açıklamaları Rusya’nın iç işlerine müdahaledir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Aleksey Navalnıy'ın ölümüne ilişkin yorumlarıyla Rusya’nın iç işlerine müdahale ettiğini ve bu... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T15:21+0300

2024-02-17T15:21+0300

2024-02-17T15:22+0300

dünya

rusya

anatoliy antonov

aleksey navalnıy

abd

washington

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, yaptığı açıklamada ABD’nin Aleksey Navalnıy'ın ölümüne ilişkin yorumlarıyla Rusya’nın iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.“Bir kişinin ölümü her zaman trajedidir. Bu durumda olanların tüm ayrıntılarını sonuna kadar anlamak önemlidir. Ancak yerel politikacılar beklemek istemiyor ve her şey için şimdiden Rus yetkilileri suçluyor” diyen Antonov, ‘Rusya hakkında kullanılan zehir zemberek açıklamaların Büyükelçiliğin dikkatini çektiğini’ dile getirdi.Rus diplomat, “Washington için asıl meselenin, ne kadar hassas olursa olsun sorunu anlamak değil, ülkemizi daha da sert bir şekilde kamçılamak olduğu hissi söz konusu. Buradakiler aşağılayıcı çıkışlara ve en önemlisi de ek yaptırımlara bahane arıyor. Görev, belirli kurallara dayanan ve çökmekte olan Amerikan düzenini kurtarmaktır” dedi ve şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20240216/disisleri-bakanligindan-abdye-navalniy-konusunda-itidal-cagrisi-1080812346.html

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