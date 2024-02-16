https://sputniknews.com.tr/20240216/disisleri-bakanligindan-abdye-navalniy-konusunda-itidal-cagrisi-1080812346.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Navalnıy' konusunda itidal çağrısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Navalnıy' konusunda itidal çağrısı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı ABD'yi Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Rusya'ya yönelik ithamlardan kaçınmaya çağırdı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T19:04+0300
2024-02-16T19:04+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'yi Aleksey Navalnıy'ın ölümü karşısında itidalli olmaya ve tıbbi sonuçlarını beklemeye çağırdı.Federal Cezaevi Servisi Bölge Departmanı yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Departman tarafından yapılan açıklamada, Navalnıy'ın kısa yürüyüşten sonra kendini kötü hissetmeye başladığı ve akabinde bilincini kaybettiği bilgisine yer verilmişti. Akabinde kurumun sağlık personellerinin hemen olay yerine geldiği ve gerekli tüm resüsitasyon önlemlerinin uygulandığı vurgulanmıştı. Fakat Departman, müdahalelerin müspet sonuç vermediğini dile getirmişti. Yapılan açıklamada Navalnıy'ın ölüm nedeninin tespit edilmeye çalışıldığı ifade edilmişti. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin ölümünün her zaman trajedi olduğu kaydedildi.Navalnıy, Şubat 2021'de Yves Rocher'den zimmetine para geçirme davasındaki ertelenen cezası, denetimli serbestliğini ihlal etmesi nedeniyle gerçek bir hapis cezasına çevrilmişti.2022 yılının Mart ayında ise Moskova Lefertovo Mahkemesi bir önceki davasıyla birlikte dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık suçlarından 9 yıl ıslahevinde kalmasına hükmetmişti.Mayıs 2022'de de Moskova Şehir Mahkemesi, bölge mahkemesinin kararının yasal olduğuna hükmetmiş ve Haziran ayında Navalnıy, her ikisi de Vladimir bölgesinde bulunan 2 No'lu ıslahevinin 6 No'lu ıslahevine nakledilmişti.Ağustos ayında ise Moskova Şehir Mahkemesi Navalnıy'ı aşırılık yanlısı bir topluluk oluşturmaktan suçlu bulmuş ve özel rejim ıslahevinde 19 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Navalnıy daha ise sonra Yamal'daki 3 No'lu ıslahevine nakledilmişti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, abd, abd dışişleri, beyaz saray, aleksey navalnıy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, abd, abd dışişleri, beyaz saray, aleksey navalnıy
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Navalnıy' konusunda itidal çağrısı
19:04 16.02.2024 (güncellendi: 19:16 16.02.2024)
Dışişleri Bakanlığı ABD'yi Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Rusya'ya yönelik ithamlardan kaçınmaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'yi Aleksey Navalnıy'ın ölümü karşısında itidalli olmaya ve tıbbi sonuçlarını beklemeye çağırdı.
Federal Cezaevi Servisi Bölge Departmanı yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Departman tarafından yapılan açıklamada, Navalnıy'ın kısa yürüyüşten sonra kendini kötü hissetmeye başladığı ve akabinde bilincini kaybettiği bilgisine yer verilmişti. Akabinde kurumun sağlık personellerinin hemen olay yerine geldiği ve gerekli tüm resüsitasyon önlemlerinin uygulandığı vurgulanmıştı. Fakat Departman, müdahalelerin müspet sonuç vermediğini dile getirmişti. Yapılan açıklamada Navalnıy'ın ölüm nedeninin tespit edilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı için bir Rus vatandaşının Rus ıslahevinde hayatını kaybetmesi, bir Amerikan vatandaşı olan gazeteci Gonzalo Lira'nın Ukrayna'daki bir hapishanede işkence görerek öldürülmesinden neden daha önemli ve daha korkunç? Ağır suçlamalar yerine itidalli davranmalı ve adli tıp incelemesinin resmi sonuçları beklenmelidir.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin ölümünün her zaman trajedi olduğu kaydedildi.
Navalnıy, Şubat 2021'de Yves Rocher'den zimmetine para geçirme davasındaki ertelenen cezası, denetimli serbestliğini ihlal etmesi nedeniyle gerçek bir hapis cezasına çevrilmişti.
2022 yılının Mart ayında ise Moskova Lefertovo Mahkemesi bir önceki davasıyla birlikte dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık suçlarından 9 yıl ıslahevinde kalmasına hükmetmişti.
Mayıs 2022'de de Moskova Şehir Mahkemesi, bölge mahkemesinin kararının yasal olduğuna hükmetmiş ve Haziran ayında Navalnıy, her ikisi de Vladimir bölgesinde bulunan 2 No'lu ıslahevinin 6 No'lu ıslahevine nakledilmişti.
Ağustos ayında ise Moskova Şehir Mahkemesi Navalnıy'ı aşırılık yanlısı bir topluluk oluşturmaktan suçlu bulmuş ve özel rejim ıslahevinde 19 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Navalnıy daha ise sonra Yamal'daki 3 No'lu ıslahevine nakledilmişti.