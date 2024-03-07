https://sputniknews.com.tr/20240307/medvedev-macronun-ukrayna-ile-ilgili-sozlerinden-sonra-rusyanin-fransa-ile-kirmizi-cizgisi-yok-1081496776.html
Medvedev: Macron’un Ukrayna ile ilgili sözlerinden sonra Rusya’nın Fransa ile kırmızı çizgisi yok
Medvedev: Macron’un Ukrayna ile ilgili sözlerinden sonra Rusya’nın Fransa ile kırmızı çizgisi yok
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya verdiği desteğin herhangi bir limitinin’ olmadığı şeklindeki... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T22:21+0300
2024-03-07T22:21+0300
2024-03-07T22:21+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin herhangi bir limitinin olmadığı şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.X platformundaki hesabından paylaşım yapan Medvedev, “Macron, Ukrayna’ya destek konusunda ‘artık herhangi bir kırmızı çizgi yok, herhangi bir sınır yok’ dedi. O halde bu, Rusya’nın Fransa ile ilgili artık herhangi bir kırmızı çizgisinin kalmadığı anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.Medvedev paylaşımının altında ayrıca, ‘düşmana karşı her şey mubahtır’ anlamına gelen Latince ‘In hostem omina licita’ ifadesini kullandı.Daha önce Macron, muhalefet liderleriyle yaptığı bir görüşmede Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin ‘herhangi bir limitinin olmadığını’ söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240219/medvedev-rusya-yuzyillardir-kendisine-ait-olan-topraklari-koruyor-1080894337.html
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rusya, dmitriy medvedev, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, dmitriy medvedev, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna krizi
Medvedev: Macron’un Ukrayna ile ilgili sözlerinden sonra Rusya’nın Fransa ile kırmızı çizgisi yok
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya verdiği desteğin herhangi bir limitinin’ olmadığı şeklindeki açıklamasından sonra Rusya’nın bundan böyle Fransa’ya yönelik kırmızı çizgisi olmadığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin herhangi bir limitinin olmadığı şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
X platformundaki hesabından paylaşım yapan Medvedev, “Macron, Ukrayna’ya destek konusunda ‘artık herhangi bir kırmızı çizgi yok, herhangi bir sınır yok’ dedi. O halde bu, Rusya’nın Fransa ile ilgili artık herhangi bir kırmızı çizgisinin kalmadığı anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.
Medvedev paylaşımının altında ayrıca, ‘düşmana karşı her şey mubahtır’ anlamına gelen Latince ‘In hostem omina licita’ ifadesini kullandı.
Daha önce Macron, muhalefet liderleriyle yaptığı bir görüşmede Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin ‘herhangi bir limitinin olmadığını’ söylemişti.