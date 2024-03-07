https://sputniknews.com.tr/20240307/medvedev-macronun-ukrayna-ile-ilgili-sozlerinden-sonra-rusyanin-fransa-ile-kirmizi-cizgisi-yok-1081496776.html

Medvedev: Macron’un Ukrayna ile ilgili sözlerinden sonra Rusya’nın Fransa ile kırmızı çizgisi yok

Medvedev: Macron’un Ukrayna ile ilgili sözlerinden sonra Rusya’nın Fransa ile kırmızı çizgisi yok

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya verdiği desteğin herhangi bir limitinin’ olmadığı şeklindeki... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T22:21+0300

2024-03-07T22:21+0300

2024-03-07T22:21+0300

dünya

rusya

dmitriy medvedev

fransa

emmanuel macron

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin herhangi bir limitinin olmadığı şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.X platformundaki hesabından paylaşım yapan Medvedev, “Macron, Ukrayna’ya destek konusunda ‘artık herhangi bir kırmızı çizgi yok, herhangi bir sınır yok’ dedi. O halde bu, Rusya’nın Fransa ile ilgili artık herhangi bir kırmızı çizgisinin kalmadığı anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.Medvedev paylaşımının altında ayrıca, ‘düşmana karşı her şey mubahtır’ anlamına gelen Latince ‘In hostem omina licita’ ifadesini kullandı.Daha önce Macron, muhalefet liderleriyle yaptığı bir görüşmede Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin ‘herhangi bir limitinin olmadığını’ söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240219/medvedev-rusya-yuzyillardir-kendisine-ait-olan-topraklari-koruyor-1080894337.html

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rusya, dmitriy medvedev, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna krizi