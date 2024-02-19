https://sputniknews.com.tr/20240219/medvedev-rusya-yuzyillardir-kendisine-ait-olan-topraklari-koruyor-1080894337.html

Medvedev: Rusya yüzyıllardır kendisine ait olan toprakları koruyor

Medvedev: Rusya yüzyıllardır kendisine ait olan toprakları koruyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın özel bir dönemden geçtiğini, yüzyıllardır Rusya’nın parçası olan ve ondan alınmaya... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T21:04+0300

2024-02-19T21:04+0300

2024-02-19T21:04+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

çeçenistan cumhuriyeti

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Medvedev, Gudermes kentindeki askeri eğitim merkezinde askerlerle bir araya geldi.Medvedev, “Şu anda ülkemiz gerçekten özel bir dönemden geçiyor. Biz ülkemizi, insanımızı, yüzyıllardır devletimizin bir parçası olan ve bizden alınmaya çalışılan topraklarımızı savunuyoruz” diye konuştu.‘Rusya, Ukrayna’daki özel operasyonun zaferle tamamlanması için elinden geleni yapacak’Rusya’nın düzeni sağlamak ve Ukrayna’daki özel askeri operasyonu zaferle tamamlamak için her şeyi yapacağını vurgulayan Medvedev, şöyle konuştu:Yakında operasyon bölgesindeki muharebe temas hattına gidecek olan askerlere başarılar dileyen Medvedev, “Eve zaferle dönmenizi bekliyoruz. Zaferin bizim olacağına inancımız tamdır. Sizinle gurur duyuyoruz, kendinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.

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rusya

ukrayna

çeçenistan cumhuriyeti

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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, çeçenistan cumhuriyeti