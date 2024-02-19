https://sputniknews.com.tr/20240219/medvedev-rusya-yuzyillardir-kendisine-ait-olan-topraklari-koruyor-1080894337.html
Medvedev: Rusya yüzyıllardır kendisine ait olan toprakları koruyor
Medvedev: Rusya yüzyıllardır kendisine ait olan toprakları koruyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın özel bir dönemden geçtiğini, yüzyıllardır Rusya’nın parçası olan ve ondan alınmaya... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T21:04+0300
2024-02-19T21:04+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Medvedev, Gudermes kentindeki askeri eğitim merkezinde askerlerle bir araya geldi.Medvedev, “Şu anda ülkemiz gerçekten özel bir dönemden geçiyor. Biz ülkemizi, insanımızı, yüzyıllardır devletimizin bir parçası olan ve bizden alınmaya çalışılan topraklarımızı savunuyoruz” diye konuştu.‘Rusya, Ukrayna’daki özel operasyonun zaferle tamamlanması için elinden geleni yapacak’Rusya’nın düzeni sağlamak ve Ukrayna’daki özel askeri operasyonu zaferle tamamlamak için her şeyi yapacağını vurgulayan Medvedev, şöyle konuştu:Yakında operasyon bölgesindeki muharebe temas hattına gidecek olan askerlere başarılar dileyen Medvedev, “Eve zaferle dönmenizi bekliyoruz. Zaferin bizim olacağına inancımız tamdır. Sizinle gurur duyuyoruz, kendinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kadirov-ukrayna-ozel-operasyonu-bahar-veya-yaza-kadar-bitebilir-1078510917.html
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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, çeçenistan cumhuriyeti
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, çeçenistan cumhuriyeti
Medvedev: Rusya yüzyıllardır kendisine ait olan toprakları koruyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın özel bir dönemden geçtiğini, yüzyıllardır Rusya’nın parçası olan ve ondan alınmaya çalışılan toprakları koruduğunu belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Medvedev, Gudermes kentindeki askeri eğitim merkezinde askerlerle bir araya geldi.
Medvedev, “Şu anda ülkemiz gerçekten özel bir dönemden geçiyor. Biz ülkemizi, insanımızı, yüzyıllardır devletimizin bir parçası olan ve bizden alınmaya çalışılan topraklarımızı savunuyoruz” diye konuştu.
‘Rusya, Ukrayna’daki özel operasyonun zaferle tamamlanması için elinden geleni yapacak’
Rusya’nın düzeni sağlamak ve Ukrayna’daki özel askeri operasyonu zaferle tamamlamak için her şeyi yapacağını vurgulayan Medvedev, şöyle konuştu:
“Düzenin yeniden sağlanması ve özel askeri operasyonun tam başarıyla, yani zaferle sonuçlanması için her şeyi yapacağız.”
Yakında operasyon bölgesindeki muharebe temas hattına gidecek olan askerlere başarılar dileyen Medvedev, “Eve zaferle dönmenizi bekliyoruz. Zaferin bizim olacağına inancımız tamdır. Sizinle gurur duyuyoruz, kendinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.