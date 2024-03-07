https://sputniknews.com.tr/20240307/kulebadan-batiya-ukraynaya-askeri-egitim-misyonlari-gonderme-cagrisi-1081497716.html
Kuleba’dan Batı'ya Ukrayna'ya askeri eğitim misyonları gönderme çağrısı
Kuleba’dan Batı'ya Ukrayna'ya askeri eğitim misyonları gönderme çağrısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Batı'ya askeri eğitim misyonları göndermesi çağrısında bulundu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T23:14+0300
2024-03-07T23:14+0300
2024-03-07T23:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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avrupa
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silah yardımı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Batı'ya Ukrayna'ya askeri eğitim misyonları gönderme ve Kiev'e verilen desteği hızlandırma çağrısı yaptı.Fransa tarafından video konferans yoluyla düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda konuşan Kuleba, “Hasarlı askeri teçhizatın ülke dışında değil de Ukrayna'daki üslerde onarılması daha hızlıysa, Ukrayna'da uygun imkanların yaratılması gerekir. Eğer daha fazla Ukraynalı askeri personelin yurtdışında değil de Ukrayna'da daha etkili ve verimli bir şekilde eğitilmesi mümkünse, bu tür çözümlere ihtiyaç var demektir” dedi.Ayrıca Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için Avrupa'daki silah üretiminin hızının artırılması gerektiğini vurgulayan Kuleba, Batılı ortaklara, Ukrayna topraklarında topçu mühimmatı ve uzun menzilli füze üretme önerisini değerlendirme çağrısında bulunarak, “Kararlar acil olmalı ve Ukrayna'ya çok daha hızlı ve daha büyük miktarlarda silah tedarikini amaçlamalıdır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/medvedev-macronun-ukrayna-ile-ilgili-sozlerinden-sonra-rusyanin-fransa-ile-kirmizi-cizgisi-yok-1081496776.html
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, avrupa, abd, askeri eğitim, silah yardımı
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, avrupa, abd, askeri eğitim, silah yardımı
Kuleba’dan Batı'ya Ukrayna'ya askeri eğitim misyonları gönderme çağrısı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Batı'ya askeri eğitim misyonları göndermesi çağrısında bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Batı'ya Ukrayna'ya askeri eğitim misyonları gönderme ve Kiev'e verilen desteği hızlandırma çağrısı yaptı.
Fransa tarafından video konferans yoluyla düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda konuşan Kuleba, “Hasarlı askeri teçhizatın ülke dışında değil de Ukrayna'daki üslerde onarılması daha hızlıysa, Ukrayna'da uygun imkanların yaratılması gerekir. Eğer daha fazla Ukraynalı askeri personelin yurtdışında değil de Ukrayna'da daha etkili ve verimli bir şekilde eğitilmesi mümkünse, bu tür çözümlere ihtiyaç var demektir” dedi.
Ayrıca Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için Avrupa'daki silah üretiminin hızının artırılması gerektiğini vurgulayan Kuleba, Batılı ortaklara, Ukrayna topraklarında topçu mühimmatı ve uzun menzilli füze üretme önerisini değerlendirme çağrısında bulunarak, “Kararlar acil olmalı ve Ukrayna'ya çok daha hızlı ve daha büyük miktarlarda silah tedarikini amaçlamalıdır” ifadelerini kullandı.