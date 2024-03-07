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https://sputniknews.com.tr/20240307/kolombiyada-hukumetin-politikalari-protesto-ediliyor-1081466668.html
Kolombiya'da hükümetin politikaları protesto ediliyor
Kolombiya'da hükümetin politikaları protesto ediliyor
Sputnik Türkiye
Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde muhalefetçe desteklenerek meydanlara inen yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin çıkartmak istediği reformları... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T09:12+0300
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Başkent Bogota başta olmak üzere çeşitli kentlerde yürüyüşe katılan kalabalık gruplar, hükümet politikalarına tepki gösterdi.Muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri 7. caddeden başlayarak, tarihi Bolivar Meydanı'nda son bulurken, buradaki kalabalığa seslenen grup temsilcileri, Petro hükümetinin sağlık, çalışma ve emeklilik reformu projelerine karşı çıktı.Gazetecilere konuşan göstericilerden biri Cumhurbaşkanı Petro'nun çıkarmak istediği sağlık ve çalışma reformlarına karşı olduklarını belirterek, "Bu reformların halka bir faydası yok. Bizi başka bir Venezülla’ya dönüştürmek istiyorlar ve ülkede güvensizlik hat safhaya çıktı" dedi.Eyleme katılan diğer protestocu ise halkın sesi olduklarını ve hükümetin politikalarına karşı çıkmak için buraya geldiklerini söyledi.Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.Gösteriye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Petro, muhalefetin ülkedeki değişime karşı çıktığını söyledi.Çok kutuplu dünyayı destekleyen ve Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'e sert tepkileriyle tanınan Petro, "Bugün ülkede değişim istemeyenler, eylem yapıyor. Elbette ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı güçler olacaktır. Ancak ülkede değişimi ve dönüşümü talep eden muazzam bir toplum var" ifadesini kullandı.Ülkedeki bebek ölüm oranlarının "yüksekliğine" dikkati çeken Petro, mevcut sağlık sisteminin tamamen başarısız olduğunu savundu.
https://sputniknews.com.tr/20240301/kolombiya-israilden-silah-almayi-durdurdu-yemek-isteyen-sivilleri-bile-olduruyorlar-1081247699.html
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kolombiya, petro, gustavo petro, muhalefet, latin amerika, güney amerika, çok kutuplu dünya, venezüella, venezuela
kolombiya, petro, gustavo petro, muhalefet, latin amerika, güney amerika, çok kutuplu dünya, venezüella, venezuela

Kolombiya'da hükümetin politikaları protesto ediliyor

09:12 07.03.2024
© AP Photo / Fernando VergaraKolombiya'da hükümet protestoları
Kolombiya'da hükümet protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
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Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde muhalefetçe desteklenerek meydanlara inen yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin çıkartmak istediği reformları protesto etti.
Başkent Bogota başta olmak üzere çeşitli kentlerde yürüyüşe katılan kalabalık gruplar, hükümet politikalarına tepki gösterdi.
Muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri 7. caddeden başlayarak, tarihi Bolivar Meydanı'nda son bulurken, buradaki kalabalığa seslenen grup temsilcileri, Petro hükümetinin sağlık, çalışma ve emeklilik reformu projelerine karşı çıktı.
Gazetecilere konuşan göstericilerden biri Cumhurbaşkanı Petro'nun çıkarmak istediği sağlık ve çalışma reformlarına karşı olduklarını belirterek, "Bu reformların halka bir faydası yok. Bizi başka bir Venezülla’ya dönüştürmek istiyorlar ve ülkede güvensizlik hat safhaya çıktı" dedi.
Eyleme katılan diğer protestocu ise halkın sesi olduklarını ve hükümetin politikalarına karşı çıkmak için buraya geldiklerini söyledi.
Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.
Gösteriye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Petro, muhalefetin ülkedeki değişime karşı çıktığını söyledi.
Çok kutuplu dünyayı destekleyen ve Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'e sert tepkileriyle tanınan Petro, "Bugün ülkede değişim istemeyenler, eylem yapıyor. Elbette ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı güçler olacaktır. Ancak ülkede değişimi ve dönüşümü talep eden muazzam bir toplum var" ifadesini kullandı.
Ülkedeki bebek ölüm oranlarının "yüksekliğine" dikkati çeken Petro, mevcut sağlık sisteminin tamamen başarısız olduğunu savundu.
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