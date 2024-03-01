https://sputniknews.com.tr/20240301/kolombiya-israilden-silah-almayi-durdurdu-yemek-isteyen-sivilleri-bile-olduruyorlar-1081247699.html

Kolombiya, İsrail'den silah almayı durdurdu: 'Yemek isteyen sivilleri bile öldürüyorlar'

Kolombiya, İsrail'den silah almayı durdurdu: 'Yemek isteyen sivilleri bile öldürüyorlar'

Sputnik Türkiye

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail güçlerinden yemek istemesi üzerine öldürülen siviller için 'açıkça soykırım' diyerek İsrail'den silah... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T09:52+0300

2024-03-01T09:52+0300

2024-03-01T09:52+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

ambargo

silah ambargosu

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İsrail Gazze'de insanları yoğun bir şekilde öldürmeye devam ederken Latin Amerika ülkesi Kolombiya'dan da İsrail'e tepki geldi. Devlet Başkanı Petro, İsrail'den yiyecek talep eden sivillerin dahi öldürüldüğünü açıklayarak, İsrail yapımı silah alınımı durdurduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, "Buna soykırım denir ve dünya güçleri onu tanımaktan hoşlanmasa bile Holokost'u andırır. Dünya Netanyahu'yu engellemeli. Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı" diye yazdı. Hamas yetkilileri, 30 binden fazla insanın Gazze'de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Geçmişte de 'Hitler'e benziyor' demişti Petro, geçmişte İsrail Başbakanı'nı, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e benzetmişti. Bu durum İsrailli yetkililer tarafından kınanmış, ardından Kolombiya'ya silah yaptırımı uygulanacağı söylenmişti. Kolombiya, yakın zamana kadar İsrail'in müttefiklerinden biriydi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile çok yakın ilişkilere sahip olan ve İsrail'in Latin Amerika'daki en yakın müttefiklerinden biri olan Kolombiya - İsrail ilişkileri 2022'de solcu Petro yönetiminin hükümete gelmesiyle duruldu. 1980 yılından beri İsrail ile işbirliği yapan devlet, 2020 yılında büyük bir anlaşma yaparak kartellerle savaşmak için savaş uçakları ve makineli tüfekler alımı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzedeki-hukumetten-aciklama-israil-insani-yardim-bekleyen-filistinlileri-planlayarak-oldurdu-1081217998.html

israil

kolombiya

gazze

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, ambargo, silah ambargosu, kolombiya, gustavo petro, soykırım, gazze, gazze şeridi