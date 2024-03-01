https://sputniknews.com.tr/20240301/kolombiya-israilden-silah-almayi-durdurdu-yemek-isteyen-sivilleri-bile-olduruyorlar-1081247699.html
Kolombiya, İsrail'den silah almayı durdurdu: 'Yemek isteyen sivilleri bile öldürüyorlar'
Kolombiya, İsrail'den silah almayı durdurdu: 'Yemek isteyen sivilleri bile öldürüyorlar'
Sputnik Türkiye
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail güçlerinden yemek istemesi üzerine öldürülen siviller için 'açıkça soykırım' diyerek İsrail'den silah... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T09:52+0300
2024-03-01T09:52+0300
2024-03-01T09:52+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
ambargo
silah ambargosu
kolombiya
gustavo petro
soykırım
gazze
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İsrail Gazze'de insanları yoğun bir şekilde öldürmeye devam ederken Latin Amerika ülkesi Kolombiya'dan da İsrail'e tepki geldi. Devlet Başkanı Petro, İsrail'den yiyecek talep eden sivillerin dahi öldürüldüğünü açıklayarak, İsrail yapımı silah alınımı durdurduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, "Buna soykırım denir ve dünya güçleri onu tanımaktan hoşlanmasa bile Holokost'u andırır. Dünya Netanyahu'yu engellemeli. Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı" diye yazdı. Hamas yetkilileri, 30 binden fazla insanın Gazze'de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Geçmişte de 'Hitler'e benziyor' demişti Petro, geçmişte İsrail Başbakanı'nı, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e benzetmişti. Bu durum İsrailli yetkililer tarafından kınanmış, ardından Kolombiya'ya silah yaptırımı uygulanacağı söylenmişti. Kolombiya, yakın zamana kadar İsrail'in müttefiklerinden biriydi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile çok yakın ilişkilere sahip olan ve İsrail'in Latin Amerika'daki en yakın müttefiklerinden biri olan Kolombiya - İsrail ilişkileri 2022'de solcu Petro yönetiminin hükümete gelmesiyle duruldu. 1980 yılından beri İsrail ile işbirliği yapan devlet, 2020 yılında büyük bir anlaşma yaparak kartellerle savaşmak için savaş uçakları ve makineli tüfekler alımı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzedeki-hukumetten-aciklama-israil-insani-yardim-bekleyen-filistinlileri-planlayarak-oldurdu-1081217998.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, ambargo, silah ambargosu, kolombiya, gustavo petro, soykırım, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, ambargo, silah ambargosu, kolombiya, gustavo petro, soykırım, gazze, gazze şeridi
Kolombiya, İsrail'den silah almayı durdurdu: 'Yemek isteyen sivilleri bile öldürüyorlar'
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail güçlerinden yemek istemesi üzerine öldürülen siviller için 'açıkça soykırım' diyerek İsrail'den silah alınımını durdurdu.
İsrail Gazze'de insanları yoğun bir şekilde öldürmeye devam ederken Latin Amerika ülkesi Kolombiya'dan da İsrail'e tepki geldi. Devlet Başkanı Petro, İsrail'den yiyecek talep eden sivillerin dahi öldürüldüğünü açıklayarak, İsrail yapımı silah alınımı durdurduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, "Buna soykırım denir ve dünya güçleri onu tanımaktan hoşlanmasa bile Holokost'u andırır. Dünya Netanyahu'yu engellemeli. Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı" diye yazdı.
Hamas yetkilileri, 30 binden fazla insanın Gazze'de hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Geçmişte de 'Hitler'e benziyor' demişti
Petro, geçmişte İsrail Başbakanı'nı, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e benzetmişti. Bu durum İsrailli yetkililer tarafından kınanmış, ardından Kolombiya'ya silah yaptırımı uygulanacağı söylenmişti.
Kolombiya, yakın zamana kadar İsrail'in müttefiklerinden biriydi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile çok yakın ilişkilere sahip olan ve İsrail'in Latin Amerika'daki en yakın müttefiklerinden biri olan Kolombiya - İsrail ilişkileri 2022'de solcu Petro yönetiminin hükümete gelmesiyle duruldu. 1980 yılından beri İsrail ile işbirliği yapan devlet, 2020 yılında büyük bir anlaşma yaparak kartellerle savaşmak için savaş uçakları ve makineli tüfekler alımı yaptı.