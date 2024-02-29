https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzedeki-hukumetten-aciklama-israil-insani-yardim-bekleyen-filistinlileri-planlayarak-oldurdu-1081217998.html
Gazze'deki hükümetten açıklama: 'İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlileri planlayarak öldürdü'
Gazze'deki hükümetten açıklama: 'İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlileri planlayarak öldürdü'
Sputnik Türkiye
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T13:22+0300
2024-02-29T13:22+0300
2024-02-29T13:22+0300
israil- filistin çatışması
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Daha önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde bulunan Nablusi Kavşağı'nda insani yardımlara ulaşmak isteyen Filistinli sivilleri hedef aldığını duyurmuştu.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde '700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına' vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı" cümlesine yer verildi.Hükümet, İsrail ordusunun yaptığı saldırıya ilişkin, ise "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz" cümlesini kaydetti.İsrail'in 'kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı' belirtilen açıklama şu cümlelerle sürdürüldü:Söz konusu açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, uluslararası toplumun ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşların da sorumlu olduğunun altı çizildi.Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-30-bini-asti-1081210179.html
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Gazze'deki hükümetten açıklama: 'İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlileri planlayarak öldürdü'
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü açıkladı.
Daha önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde bulunan Nablusi Kavşağı'nda insani yardımlara ulaşmak isteyen Filistinli sivilleri hedef aldığını duyurmuştu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde '700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına' vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı" cümlesine yer verildi.
Hükümet, İsrail ordusunun yaptığı saldırıya ilişkin, ise "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz" cümlesini kaydetti.
İsrail'in 'kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı' belirtilen açıklama şu cümlelerle sürdürüldü:
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik bağlamında idam operasyonu yürüttüğü bu korkunç katliamı kasıtlı, planlı bir şekilde gerçekleştirdi. İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye yiyecek ve insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü.
Söz konusu açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, uluslararası toplumun ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşların da sorumlu olduğunun altı çizildi.
Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşını, akan kanı, sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesini durdurması amacıyla İsrail işgaline baskı yapmak için derhal ve acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz.