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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzedeki-hukumetten-aciklama-israil-insani-yardim-bekleyen-filistinlileri-planlayarak-oldurdu-1081217998.html
Gazze'deki hükümetten açıklama: 'İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlileri planlayarak öldürdü'
Gazze'deki hükümetten açıklama: 'İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlileri planlayarak öldürdü'
Sputnik Türkiye
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T13:22+0300
2024-02-29T13:22+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
sivil
gazze
gazze şeridi
gazze sağlık bakanlığı
sivil can kaybı
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Daha önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde bulunan Nablusi Kavşağı'nda insani yardımlara ulaşmak isteyen Filistinli sivilleri hedef aldığını duyurmuştu.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde '700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına' vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı" cümlesine yer verildi.Hükümet, İsrail ordusunun yaptığı saldırıya ilişkin, ise "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz" cümlesini kaydetti.İsrail'in 'kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı' belirtilen açıklama şu cümlelerle sürdürüldü:Söz konusu açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, uluslararası toplumun ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşların da sorumlu olduğunun altı çizildi.Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-30-bini-asti-1081210179.html
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Gazze'deki hükümetten açıklama: 'İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlileri planlayarak öldürdü'

13:22 29.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze'de günlük hayat
Gazze'de günlük hayat - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü açıkladı.
Daha önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde bulunan Nablusi Kavşağı'nda insani yardımlara ulaşmak isteyen Filistinli sivilleri hedef aldığını duyurmuştu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde '700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına' vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı" cümlesine yer verildi.
Hükümet, İsrail ordusunun yaptığı saldırıya ilişkin, ise "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz" cümlesini kaydetti.
İsrail'in 'kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı' belirtilen açıklama şu cümlelerle sürdürüldü:
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik bağlamında idam operasyonu yürüttüğü bu korkunç katliamı kasıtlı, planlı bir şekilde gerçekleştirdi. İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye yiyecek ve insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü.
Söz konusu açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, uluslararası toplumun ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşların da sorumlu olduğunun altı çizildi.
Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşını, akan kanı, sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesini durdurması amacıyla İsrail işgaline baskı yapmak için derhal ve acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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