https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-30-bini-asti-1081210179.html
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı
Sputnik Türkiye
Ateşkese yanaşmayarak kara harekatını birçok Filistinli için sığınak niteliği taşıyan Mısır sınırındaki Refah kentine doğru yoğunlaştıran İsrail’in, 7 Ekim... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T11:16+0300
2024-02-29T11:16+0300
2024-02-29T11:16+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
filistin
refah sınır kapısı
ortadoğu
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080614360_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7ab95e544937d226a661a73d02ccfb60.jpg
İsrail güçlerinin bugün Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişinin öldürüldüğünü belirterek, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 30 bini geçtiğini ifade etti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ayrıca en az 12 bin 660 çocuk ile 8 bin 570 kadın öldürüldü.İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldıİsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyenleri hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.Tanıklar, İsrail ordusunun bombalayarak ve ateş açarak hedef aldığı kalabalıktaki çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığını aktardı.Ölen ve yaralananların, sağlık ekipleri ve siviller tarafından Gazze kentindeki hastanelere götürüldüğünü belirten tanıklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan sağlık ekipleri ve sivilleri de hedef aldığını kaydetti.İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusyadan-gazze-oturumunda-abdye-sert-tepki-1081177610.html
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
refah sınır kapısı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080614360_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0daabc1dad95b27e88bfb7eaaa91672a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, refah sınır kapısı, ortadoğu, abd
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, refah sınır kapısı, ortadoğu, abd
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı
Ateşkese yanaşmayarak kara harekatını birçok Filistinli için sığınak niteliği taşıyan Mısır sınırındaki Refah kentine doğru yoğunlaştıran İsrail’in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı.
İsrail güçlerinin bugün Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişinin öldürüldüğünü belirterek, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 30 bini geçtiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ayrıca en az 12 bin 660 çocuk ile 8 bin 570 kadın öldürüldü.
İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyenleri hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.
Tanıklar, İsrail ordusunun bombalayarak ve ateş açarak hedef aldığı kalabalıktaki çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığını aktardı.
Ölen ve yaralananların, sağlık ekipleri ve siviller tarafından Gazze kentindeki hastanelere götürüldüğünü belirten tanıklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan sağlık ekipleri ve sivilleri de hedef aldığını kaydetti.
İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.