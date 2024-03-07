https://sputniknews.com.tr/20240307/kandilli-rasathanesi-duyurdu-vanda-deprem-1081485890.html

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Van'da deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Van'da deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T16:12+0300

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türkiye

kandilli

kandilli rasathanesi

van

deprem

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Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 15.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240306/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1081435733.html

türkiye

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van

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kandilli, kandilli rasathanesi, van, deprem