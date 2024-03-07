https://sputniknews.com.tr/20240307/kandilli-rasathanesi-duyurdu-vanda-deprem-1081485890.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Van'da deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Van'da deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T16:12+0300
2024-03-07T16:12+0300
2024-03-07T17:12+0300
türkiye
kandilli
kandilli rasathanesi
van
deprem
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 15.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1081435733.html
türkiye
kandilli
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kandilli, kandilli rasathanesi, van, deprem
kandilli, kandilli rasathanesi, van, deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Van'da deprem
16:12 07.03.2024 (güncellendi: 17:12 07.03.2024)
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 15.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.