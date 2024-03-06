https://sputniknews.com.tr/20240306/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1081435733.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son depremler göz önüne alındığında... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T12:29+0300
2024-03-06T12:29+0300
2024-03-06T13:04+0300
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Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de Alanya açıklarında saat 11.47 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin 24.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/canakkalede-49luk-deprem-sonrasi-uzmanlardan-aciklama-buyuk-istanbul-depremini-tetikler-mi-1081375420.html
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son dakika, son depremler, akdeniz, muğla
son dakika, son depremler, akdeniz, muğla
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
12:29 06.03.2024 (güncellendi: 13:04 06.03.2024)
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son depremler göz önüne alındığında devamlı olarak sallanan bölgelerin başında Muğla ve Antalya açıkları yer alıyor.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de Alanya açıklarında saat 11.47 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 24.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.