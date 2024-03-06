https://sputniknews.com.tr/20240306/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1081435733.html

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son depremler göz önüne alındığında... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T12:29+0300

2024-03-06T12:29+0300

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türkiye

son dakika

son depremler

akdeniz

muğla

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Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de Alanya açıklarında saat 11.47 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin 24.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/canakkalede-49luk-deprem-sonrasi-uzmanlardan-aciklama-buyuk-istanbul-depremini-tetikler-mi-1081375420.html

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