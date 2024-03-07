https://sputniknews.com.tr/20240307/istanbulda-metro-arizasi-seferler-yapilamiyor-1081469028.html

İstanbul'da metro arızası: Seferler yapılamıyor

İstanbul'da metro arızası: Seferler yapılamıyor

Sputnik Türkiye

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T09:23+0300

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türkiye

istanbul

metro

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Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-metroda-yasanan-ariza-nedeniyle-yolcular-raylarda-yurudu-1075816966.html

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