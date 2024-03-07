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İstanbul'da metro arızası: Seferler yapılamıyor
İstanbul'da metro arızası: Seferler yapılamıyor
Sputnik Türkiye
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-metroda-yasanan-ariza-nedeniyle-yolcular-raylarda-yurudu-1075816966.html
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İstanbul'da metro arızası: Seferler yapılamıyor

09:23 07.03.2024 (güncellendi: 09:25 07.03.2024)
© AA / Filiz Kınık Özİstanbul'da metro arızası
İstanbul'da metro arızası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Filiz Kınık Öz
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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.
Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.
Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.
Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.
Yenikapı-Hacıosman metro durağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
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İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
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