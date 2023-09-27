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İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
Salı günün Yenikapı-Hacıosman ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza nedeniyle yolcuların raylarda yürüdüğü anlar sosyal medyadan paylaşıldı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da dün sabah saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamadı.Yenikapı-Hacıosman metro hattında durak arasında hareket kabiliyetini yitiren araçlardan inen yolcular, rayların üzerinden en yakın istasyona yürürken görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/yenikapi-haciosman-metro-seferlerinde-aksama-1075764882.html
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metro, ray, arıza, yolcu
metro, ray, arıza, yolcu

İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

22:25 27.09.2023 (güncellendi: 22:38 27.09.2023)
© AA / Şükrü GündüzYenikapı-Hacıosman metro durağı
Yenikapı-Hacıosman metro durağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA / Şükrü Gündüz
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Salı günün Yenikapı-Hacıosman ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza nedeniyle yolcuların raylarda yürüdüğü anlar sosyal medyadan paylaşıldı.
İstanbul'da dün sabah saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamadı.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında durak arasında hareket kabiliyetini yitiren araçlardan inen yolcular, rayların üzerinden en yakın istasyona yürürken görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
metro yenikapı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da metro istasyonlarında arıza yoğunluğu
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