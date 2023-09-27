https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-metroda-yasanan-ariza-nedeniyle-yolcular-raylarda-yurudu-1075816966.html

İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

Salı günün Yenikapı-Hacıosman ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza nedeniyle yolcuların raylarda yürüdüğü anlar sosyal medyadan paylaşıldı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

metro

ray

arıza

yolcu

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İstanbul'da dün sabah saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamadı.Yenikapı-Hacıosman metro hattında durak arasında hareket kabiliyetini yitiren araçlardan inen yolcular, rayların üzerinden en yakın istasyona yürürken görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/yenikapi-haciosman-metro-seferlerinde-aksama-1075764882.html

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