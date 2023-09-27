https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-metroda-yasanan-ariza-nedeniyle-yolcular-raylarda-yurudu-1075816966.html
İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
Salı günün Yenikapı-Hacıosman ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza nedeniyle yolcuların raylarda yürüdüğü anlar sosyal medyadan paylaşıldı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T22:25+0300
2023-09-27T22:25+0300
2023-09-27T22:38+0300
türkiye
metro
ray
arıza
yolcu
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İstanbul'da dün sabah saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamadı.Yenikapı-Hacıosman metro hattında durak arasında hareket kabiliyetini yitiren araçlardan inen yolcular, rayların üzerinden en yakın istasyona yürürken görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/yenikapi-haciosman-metro-seferlerinde-aksama-1075764882.html
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metro, ray, arıza, yolcu
İstanbul'da metroda yaşanan arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
22:25 27.09.2023 (güncellendi: 22:38 27.09.2023) Abone ol
Salı günün Yenikapı-Hacıosman ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza nedeniyle yolcuların raylarda yürüdüğü anlar sosyal medyadan paylaşıldı.
İstanbul'da dün sabah saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamadı.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında durak arasında hareket kabiliyetini yitiren araçlardan inen yolcular, rayların üzerinden en yakın istasyona yürürken görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.