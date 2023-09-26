https://sputniknews.com.tr/20230926/yenikapi-haciosman-metro-seferlerinde-aksama-1075764882.html

İstanbul'da metro istasyonlarında arıza yoğunluğu

İstanbul'da metro istasyonlarında arıza yoğunluğu

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T09:50+0300

2023-09-26T09:50+0300

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türkiye

metro

yenikapı

hacıosman

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İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferinde teknik bir arıza yaşandı. Metro İstanbul'un sosyal medya adresinden yaptığı paylaşıma göre, arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında seferler yapıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamaya göre seferler normale döndü.Yenikapı-Hacıosman Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Metro tünel içinde bozulunca yolcular inerek raylarda yürümek zorunda kaldı.Arızadan dolayı metrodan inen Ülder Bıçkıcı, “Silivri’den geldim. İkitelli’ye eşimin dükkanına kadar gittim. Oradan metroya bindim. Kirazlı’ya, oradan Yenikapı’ya geldim. Şişhane’de inip Kasımpaşa’ya gidecektim ama yok. Nasıl gideceğim buradan? Ne olduğunu da bilmiyoruz. Bayan bir saattir çocuğuyla oturuyor. Araba da yok” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230721/marmarayda-intihar-girisimi-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1073802801.html

türkiye

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