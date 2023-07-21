https://sputniknews.com.tr/20230721/marmarayda-intihar-girisimi-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1073802801.html
Marmaray'da intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Yenikapı İstasyonu'nda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T12:22+0300
2023-07-21T12:22+0300
2023-07-21T12:22+0300
türkiye
marmaray
intihar girişimi
sefer
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Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler, tek hattan gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.
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marmaray, intihar girişimi, sefer
marmaray, intihar girişimi, sefer
Marmaray'da intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor
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Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Yenikapı İstasyonu'nda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler, tek hattan gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.
Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.