https://sputniknews.com.tr/20230721/marmarayda-intihar-girisimi-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1073802801.html

Marmaray'da intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Yenikapı İstasyonu'nda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T12:22+0300

2023-07-21T12:22+0300

2023-07-21T12:22+0300

türkiye

marmaray

intihar girişimi

sefer

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Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler, tek hattan gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

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marmaray, intihar girişimi, sefer