https://sputniknews.com.tr/20230707/15-temmuzda-ulasimin-ucretsiz-olacagi-hatlar-aciklandi-1073268057.html

15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı

15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T09:42+0300

2023-07-07T09:42+0300

2023-07-07T09:43+0300

türkiye

15 temmuz

ulaşım

ücretsiz ulaşım

toplu ulaşım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072528351_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_cd6c25496ed7fa37701d32e8463d3949.jpg

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

15 temmuz, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım