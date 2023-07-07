https://sputniknews.com.tr/20230707/15-temmuzda-ulasimin-ucretsiz-olacagi-hatlar-aciklandi-1073268057.html
15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı
15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T09:42+0300
2023-07-07T09:42+0300
2023-07-07T09:43+0300
türkiye
15 temmuz
ulaşım
ücretsiz ulaşım
toplu ulaşım
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html
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15 temmuz, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım
15 temmuz, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım
15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı
09:42 07.07.2023 (güncellendi: 09:43 07.07.2023) Abone ol
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz hizmet verecek.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.