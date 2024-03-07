https://sputniknews.com.tr/20240307/husiler-uyarmadan-hicbir-gemiyi-hedef-almiyoruz-1081482126.html

Husiler: Uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyoruz

Husiler: Uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın, ‘Husilerin hedef aldığı ticari gemide 3 kişinin öldüğünü’ duyurmasının ardından açıklama yapan Yemen'deki İran destekli... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T14:22+0300

2024-03-07T14:22+0300

2024-03-07T14:22+0300

israil- filistin çatışması

husiler

yemen

kızıldeniz

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

gemi

saldırı

ortadoğu

israil

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ABD'nin, Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir füzenin "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye isabet etmesi sonucu mürettebattan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki askeri operasyonlarının yansımalarını gördüklerini, Gazze'deki saldırılarını durdurması için baskı yapmak amacıyla İsrail gemilerini hedef aldıklarını belirten Abdusselam, "(Husilere bağlı) Yemen güçleri, geçmemeleri için uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyor. İtaat edip geri çekilenler var, reddedip hedef alınanlar da" ifadelerini kullandı.Abdusselam, Kızıldeniz'de yaşananların sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu kaydederek ABD'nin İsrail'i durdurmak yerine çatışmayı tırmandırmayı tercih ettiğini aktardı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı 'M/V True Confidence' adlı yük gemisine isabet ettiğini ve mürettebattan 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Kızıldeniz'deki durumHusiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu 'deniz görev gücü' oluşturulduğunu açıkladı.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240307/abdden-yemende-husi-hedeflerine-mesru-mudafaa-saldirisi-1081465674.html

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