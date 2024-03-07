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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/husiler-uyarmadan-hicbir-gemiyi-hedef-almiyoruz-1081482126.html
Husiler: Uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyoruz
Husiler: Uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın, ‘Husilerin hedef aldığı ticari gemide 3 kişinin öldüğünü’ duyurmasının ardından açıklama yapan Yemen'deki İran destekli... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T14:22+0300
2024-03-07T14:22+0300
israil- filistin çatışması
husiler
yemen
kızıldeniz
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
gemi
saldırı
ortadoğu
israil
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ABD'nin, Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir füzenin "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye isabet etmesi sonucu mürettebattan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki askeri operasyonlarının yansımalarını gördüklerini, Gazze'deki saldırılarını durdurması için baskı yapmak amacıyla İsrail gemilerini hedef aldıklarını belirten Abdusselam, "(Husilere bağlı) Yemen güçleri, geçmemeleri için uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyor. İtaat edip geri çekilenler var, reddedip hedef alınanlar da" ifadelerini kullandı.Abdusselam, Kızıldeniz'de yaşananların sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu kaydederek ABD'nin İsrail'i durdurmak yerine çatışmayı tırmandırmayı tercih ettiğini aktardı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı 'M/V True Confidence' adlı yük gemisine isabet ettiğini ve mürettebattan 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Kızıldeniz'deki durumHusiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu 'deniz görev gücü' oluşturulduğunu açıkladı.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/abdden-yemende-husi-hedeflerine-mesru-mudafaa-saldirisi-1081465674.html
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husiler, yemen, kızıldeniz, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), gemi, saldırı, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze yeniden inşa mekanizması, gazze şeridi
husiler, yemen, kızıldeniz, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), gemi, saldırı, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze yeniden inşa mekanizması, gazze şeridi

Husiler: Uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyoruz

14:22 07.03.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın, ‘Husilerin hedef aldığı ticari gemide 3 kişinin öldüğünü’ duyurmasının ardından açıklama yapan Yemen'deki İran destekli Husiler, uyarıda bulunmadan hiçbir gemiyi hedef almadıklarını bildirdi.
ABD'nin, Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir füzenin "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye isabet etmesi sonucu mürettebattan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki askeri operasyonlarının yansımalarını gördüklerini, Gazze'deki saldırılarını durdurması için baskı yapmak amacıyla İsrail gemilerini hedef aldıklarını belirten Abdusselam, "(Husilere bağlı) Yemen güçleri, geçmemeleri için uyarmadan hiçbir gemiyi hedef almıyor. İtaat edip geri çekilenler var, reddedip hedef alınanlar da" ifadelerini kullandı.
Abdusselam, Kızıldeniz'de yaşananların sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu kaydederek ABD'nin İsrail'i durdurmak yerine çatışmayı tırmandırmayı tercih ettiğini aktardı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı 'M/V True Confidence' adlı yük gemisine isabet ettiğini ve mürettebattan 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu 'deniz görev gücü' oluşturulduğunu açıkladı.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
ABD donanma Kızıldeniz Doğu Akdeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı
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