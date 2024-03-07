ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Dünya mutfağında yer alan en iyi Türk tatlıları
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobil siber tehditlerdeki artışlari
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Turizm sektöründe yapay zeka
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Almanya'da Generaller skandalı
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
MAK Başkanı Kulat: Seçimde '4K formülü' konuşulacak
19:10
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/abdden-yemende-husi-hedeflerine-mesru-mudafaa-saldirisi-1081465674.html
ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı
ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ‘kaçınılmaz tehdit’ oluşturduğu gerekçesiyle iki insansız hava aracını... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T08:55+0300
2024-03-07T08:55+0300
israil- filistin çatışması
abd
abd ordusu
kızıldeniz
ortadoğu
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
husiler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078592035_0:61:3421:1985_1920x0_80_0_0_faac8178dd8bbf43af3fd37b1b339830.jpg
CENTCOM’un açıklamasında, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinde iki insansız hava aracına yönelik meşru müdafaa saldırısı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Söz konusu İHA’ların, ticaret gemileri ve ABD’nin bölgedeki deniz kuvvetleri için 'kaçınılmaz tehdit' oluşturduğu kaydedilen açıklamada, ABD ordusunun tüm eylemlerinin uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığı savunuldu.Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/husiler-kizildenizde-2-amerikan-destroyerini-vurdugunu-duyurdu-1081420337.html
abd
israil
gazze
gazze şeridi
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078592035_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_3b2317c31a39924587ef076e31b86dd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd ordusu, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husiler, yemen
abd, abd ordusu, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husiler, yemen

ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı

08:55 07.03.2024
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin NavalABD donanma Kızıldeniz Doğu Akdeniz gemi
ABD donanma Kızıldeniz Doğu Akdeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Naval
Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ‘kaçınılmaz tehdit’ oluşturduğu gerekçesiyle iki insansız hava aracını (İHA) yok etmek için yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.
CENTCOM’un açıklamasında, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinde iki insansız hava aracına yönelik meşru müdafaa saldırısı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Söz konusu İHA’ların, ticaret gemileri ve ABD’nin bölgedeki deniz kuvvetleri için 'kaçınılmaz tehdit' oluşturduğu kaydedilen açıklamada, ABD ordusunun tüm eylemlerinin uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığı savunuldu.
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Kızıldeniz - ABD Deniz Kuvvetleri - Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
DÜNYA
Husiler, Kızıldeniz'de 2 Amerikan destroyerini vurduğunu duyurdu
5 Mart, 23:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала