https://sputniknews.com.tr/20240307/abdden-yemende-husi-hedeflerine-mesru-mudafaa-saldirisi-1081465674.html

ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı

ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ‘kaçınılmaz tehdit’ oluşturduğu gerekçesiyle iki insansız hava aracını... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T08:55+0300

2024-03-07T08:55+0300

2024-03-07T08:55+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd ordusu

kızıldeniz

ortadoğu

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

husiler

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078592035_0:61:3421:1985_1920x0_80_0_0_faac8178dd8bbf43af3fd37b1b339830.jpg

CENTCOM’un açıklamasında, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinde iki insansız hava aracına yönelik meşru müdafaa saldırısı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Söz konusu İHA’ların, ticaret gemileri ve ABD’nin bölgedeki deniz kuvvetleri için 'kaçınılmaz tehdit' oluşturduğu kaydedilen açıklamada, ABD ordusunun tüm eylemlerinin uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığı savunuldu.Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240305/husiler-kizildenizde-2-amerikan-destroyerini-vurdugunu-duyurdu-1081420337.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd ordusu, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husiler, yemen