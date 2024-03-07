https://sputniknews.com.tr/20240307/abdden-yemende-husi-hedeflerine-mesru-mudafaa-saldirisi-1081465674.html
ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı
ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ‘kaçınılmaz tehdit’ oluşturduğu gerekçesiyle iki insansız hava aracını... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T08:55+0300
2024-03-07T08:55+0300
2024-03-07T08:55+0300
israil- filistin çatışması
abd
abd ordusu
kızıldeniz
ortadoğu
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
husiler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078592035_0:61:3421:1985_1920x0_80_0_0_faac8178dd8bbf43af3fd37b1b339830.jpg
CENTCOM’un açıklamasında, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinde iki insansız hava aracına yönelik meşru müdafaa saldırısı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Söz konusu İHA’ların, ticaret gemileri ve ABD’nin bölgedeki deniz kuvvetleri için 'kaçınılmaz tehdit' oluşturduğu kaydedilen açıklamada, ABD ordusunun tüm eylemlerinin uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığı savunuldu.Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/husiler-kizildenizde-2-amerikan-destroyerini-vurdugunu-duyurdu-1081420337.html
abd
israil
gazze
gazze şeridi
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078592035_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_3b2317c31a39924587ef076e31b86dd9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd ordusu, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husiler, yemen
abd, abd ordusu, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husiler, yemen
ABD’den Yemen’de Husi hedeflerine ‘meşru müdafaa’ saldırısı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ‘kaçınılmaz tehdit’ oluşturduğu gerekçesiyle iki insansız hava aracını (İHA) yok etmek için yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.
CENTCOM’un açıklamasında, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinde iki insansız hava aracına yönelik meşru müdafaa saldırısı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Söz konusu İHA’ların, ticaret gemileri ve ABD’nin bölgedeki deniz kuvvetleri için 'kaçınılmaz tehdit' oluşturduğu kaydedilen açıklamada, ABD ordusunun tüm eylemlerinin uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığı savunuldu.
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.