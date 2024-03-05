https://sputniknews.com.tr/20240305/husiler-kizildenizde-2-amerikan-destroyerini-vurdugunu-duyurdu-1081420337.html
Husiler, Kızıldeniz'de 2 Amerikan destroyerini vurduğunu duyurdu
Husiler, Kızıldeniz'de 2 Amerikan destroyerini vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Ensarullah Hareketi Sözcüsü Yahya Saria, Kızıldeniz'deki iki Amerikan destroyerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T23:42+0300
2024-03-05T23:42+0300
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Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren Ensarullah Hareketi (Husiler) Sözcüsü Yahya Saria, hareket güçlerinin İngiltere ve ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına misilleme olarak, gemisavar füzeler ve insansız hava araçlarıyla Kızıldeniz'deki iki Amerikan destroyerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.Saria, “Yemen donanması, füze kuvvetleri ve hava kuvvetleri, Kızıldeniz'de iki Amerikan destroyerine saldırarak benzersiz bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda gemisavar füze ve insansız hava aracı kullanıldı" dedi.Husilerin düşman hedeflere karşı operasyonlarını genişletebileceğini belirten Saria, Husi askeri operasyonlarının Filistinlilere yönelik saldırganlık sona erene ve Gazze Şeridi'ne yönelik abluka kaldırılıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240302/husilerin-saldirisina-ugrayan-ingiliz-yuk-gemisi-kizildenizde-batti-1081304028.html
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husi, kızıldeniz, yemen
Husiler, Kızıldeniz'de 2 Amerikan destroyerini vurduğunu duyurdu
23:42 05.03.2024 (güncellendi: 23:44 05.03.2024)
Ensarullah Hareketi Sözcüsü Yahya Saria, Kızıldeniz'deki iki Amerikan destroyerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren Ensarullah Hareketi (Husiler) Sözcüsü Yahya Saria, hareket güçlerinin İngiltere ve ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına misilleme olarak, gemisavar füzeler ve insansız hava araçlarıyla Kızıldeniz'deki iki Amerikan destroyerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saria, “Yemen donanması, füze kuvvetleri ve hava kuvvetleri, Kızıldeniz'de iki Amerikan destroyerine saldırarak benzersiz bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda gemisavar füze ve insansız hava aracı kullanıldı" dedi.
Husilerin düşman hedeflere karşı operasyonlarını genişletebileceğini belirten Saria, Husi askeri operasyonlarının Filistinlilere yönelik saldırganlık sona erene ve Gazze Şeridi'ne yönelik abluka kaldırılıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.