https://sputniknews.com.tr/20240307/gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-rusyada-kisinevin-gagavuzya-uzerindeki-baskisini-gorustu-1081496894.html
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı, Rusya'da Kişinev'in Gagavuzya üzerindeki baskısını görüştü
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı, Rusya'da Kişinev'in Gagavuzya üzerindeki baskısını görüştü
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moskova’da Kişinev'in Gagavuzlara yönelik baskısı konusunu BM'de gündeme getirme olasılığını görüştüğünü belirtti. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T22:25+0300
2024-03-07T22:25+0300
2024-03-07T22:25+0300
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko ile Kişinev'in Gagavuzlara yönelik baskısı konusunun BM'de gündeme getirilmesi olasılığını görüştüğünü ifade etti.Gutsul açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Moldova hükümetinin siyasi muhaliflere yönelik eylemlerinin neden olduğu endişeyi dile getirdiğini belirten Gutsul, "Özellikle ülke hükümetinde çalışmamın önündeki engellerden bahsettik. Mevcut Moldova hükümetinin siyasi muhaliflere yönelik eylemlerinin neden olduğu endişeyi paylaştım. Bunlar, muhalefet partilerinden adayların hukuka aykırı olarak seçimlerden çıkarılması, televizyon kanallarının kapatılması, ifade özgürlüğünün tamamen yok edilmesi” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/zaharova-sandu-hukuku-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanip-gutsulu-tehdit-ediyor-1081495733.html
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yevgeniya gutsul, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, sergey kiriyenko, moldova, bm
yevgeniya gutsul, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, sergey kiriyenko, moldova, bm
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı, Rusya'da Kişinev'in Gagavuzya üzerindeki baskısını görüştü
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moskova’da Kişinev'in Gagavuzlara yönelik baskısı konusunu BM'de gündeme getirme olasılığını görüştüğünü belirtti.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko ile Kişinev'in Gagavuzlara yönelik baskısı konusunun BM'de gündeme getirilmesi olasılığını görüştüğünü ifade etti.
Gutsul açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Görüşme sırasında Sayın Kiriyenko ile Moldova'daki siyasi durumu ele aldık. Gagavuzlara yönelik ihlallerin ve Moldova'nın merkezi otoritelerinin baskılarının BM'de ele alınması olasılığını gündeme getirdim. Uluslararası diplomatik topluluğun dikkatini sözde ‘demokratik’ ülkemizde yaşanan keyfiliğe çekmemiz gerekiyor.
Moldova hükümetinin siyasi muhaliflere yönelik eylemlerinin neden olduğu endişeyi dile getirdiğini belirten Gutsul, "Özellikle ülke hükümetinde çalışmamın önündeki engellerden bahsettik. Mevcut Moldova hükümetinin siyasi muhaliflere yönelik eylemlerinin neden olduğu endişeyi paylaştım. Bunlar, muhalefet partilerinden adayların hukuka aykırı olarak seçimlerden çıkarılması, televizyon kanallarının kapatılması, ifade özgürlüğünün tamamen yok edilmesi” ifadelerine yer verdi.