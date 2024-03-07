https://sputniknews.com.tr/20240307/gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-rusyada-kisinevin-gagavuzya-uzerindeki-baskisini-gorustu-1081496894.html

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı, Rusya'da Kişinev'in Gagavuzya üzerindeki baskısını görüştü

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı, Rusya'da Kişinev'in Gagavuzya üzerindeki baskısını görüştü

Sputnik Türkiye

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moskova’da Kişinev'in Gagavuzlara yönelik baskısı konusunu BM'de gündeme getirme olasılığını görüştüğünü belirtti. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T22:25+0300

2024-03-07T22:25+0300

2024-03-07T22:25+0300

dünya

yevgeniya gutsul

gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

sergey kiriyenko

moldova

bm

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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko ile Kişinev'in Gagavuzlara yönelik baskısı konusunun BM'de gündeme getirilmesi olasılığını görüştüğünü ifade etti.Gutsul açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Moldova hükümetinin siyasi muhaliflere yönelik eylemlerinin neden olduğu endişeyi dile getirdiğini belirten Gutsul, "Özellikle ülke hükümetinde çalışmamın önündeki engellerden bahsettik. Mevcut Moldova hükümetinin siyasi muhaliflere yönelik eylemlerinin neden olduğu endişeyi paylaştım. Bunlar, muhalefet partilerinden adayların hukuka aykırı olarak seçimlerden çıkarılması, televizyon kanallarının kapatılması, ifade özgürlüğünün tamamen yok edilmesi” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240307/zaharova-sandu-hukuku-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanip-gutsulu-tehdit-ediyor-1081495733.html

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