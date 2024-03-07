https://sputniknews.com.tr/20240307/eski-genelkurmay-baskani-zalujniy-ukraynanin-ingiltere-buyukelcisi-gorevine-ataniyor-1081496418.html

Eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçiliği görevine atanıyor

Eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçiliği görevine atanıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi görevine getirilmesinin kararlaştırıldığını... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T21:21+0300

2024-03-07T21:21+0300

2024-03-07T21:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

valeriy zalujnıy

vladimir zelenskiy

ingiltere

büyükelçilik

aleksandr sırskiy

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi görevine adaylığı, Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından onaylandı.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “7 Mart 2024 Perşembe günü (Vladimir Zelenskiy), Valeriy Zalujnıy’ın Ukrayna’nın Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi görevine adaylığını onayladı” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın Londra’ya ilgili konuda mutabakat için talep yolladığı ifade edildi.Zelenskiy 8 Şubat’ta Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine daha önce kara kuvvetlerine komuta eden Aleksandr Sırskiy’in atadığını duyurmuştu. Bazı yerel ve Batılı kaynaklar daha geçen sonbaharda Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma konusunu gündeme getirmişti. Washington Post gazetesi, vatandaşlar arasında popüler olan Zalujnıy’ın siyasi kariyere başlamaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240205/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-ingiltere-buyukelcisi-gorevini-kabul-etti-iddiasi-1080440099.html

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ukrayna, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, ingiltere, büyükelçilik, aleksandr sırskiy