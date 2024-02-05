https://sputniknews.com.tr/20240205/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-ingiltere-buyukelcisi-gorevini-kabul-etti-iddiasi-1080440099.html

‘Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy İngiltere Büyükelçisi görevini kabul etti’ iddiası

‘Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy İngiltere Büyükelçisi görevini kabul etti’ iddiası

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Yevgeniy Şevçenko, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın İngiltere Büyükelçisi görevine getirilmeye... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T19:29+0300

2024-02-05T19:29+0300

2024-02-05T19:29+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ingiltere

ukrayna

valeriy zalujniy

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Şevçenko, Ukrayna Küresel Stratejiler Enstitüsü Direktörü Vadim Karasev’e demecinde Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın İngiltere Büyükelçisi olmayı kabul ettiğini söyledi.Ukraynalı vekil, “Elimdeki bilgiye göre Zalujnıy’ın İngiltere Büyükelçisi görevini kabul ettiğini söylemek istiyorum. Büyük bir olasılıkla oraya gidecek ve biz, büyükelçi olarak gönderilen kişilerin siyasi emekli olduğunu ve şimdiye kadar hiç kimsenin geri dönmediğini biliyoruz, Ukrayna'da böyle bir gelenek var. Bu nedenle burada Zalujnıy’ın taraftarlarını hayal kırıklığına uğratacağım" diye konuştu.Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın 8 Şubat’ta görevden alınabileceğini de dile getiren Şevçenko, Zalujnıy’ın İngiltere'ye gitmesi halinde ‘artık bir politikacı olarak var olmayacağını’, bununla birlikte Ukrayna'da kalıp siyasi kariyere atılırsa o zaman başarma şansının ‘küçük değil, büyük’ olacağını da sözlerine ekledi.Ukrayna'nın geçen yılki karşı saldırısının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bazı Ukraynalı ve Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma haberlerini gündeme getirmişti.New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.Ocak ayının sonunda Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den güvenden düşen yetkililerin hükümet görevlerinden alınmasını talep ettiğini, aksi halde Zelenskiy’in yakın çevresine ilişkin bir yolsuzluk dosyası yayınlayacağına söz verdiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/zelenskiy-ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniyi-degistirmeyi-dusundugunu-dogruladi-1080399901.html

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