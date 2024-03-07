https://sputniknews.com.tr/20240307/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-ukraynaya-abrams-vermenin-anlami-yok-kullanamiyorlar-1081471634.html

Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar

Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar

Sputnik Türkiye

Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusuna sağlanan ABD yapımı M1 Abrams tanklarının bakımı ve kullanımı zor olduğunu, Ukraynalıların bu... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T17:27+0300

2024-03-07T17:27+0300

2024-03-07T17:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

abd

abrams

abrams tankı

scott ritter

rusya

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081147561_0:70:3517:2048_1920x0_80_0_0_5046629fd9ae993e7cfd83775424c79a.jpg

Rus İzvestiya gazetesine konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, “Abrams bakımı son derece zor bir tank. Bu Amerikan silah sistemi, Amerikan standartlarına göre savaş yürütmek için tasarlandı. Dolayısıyla Abrams kullanacak olan bir birim oluşturulduğunda bu birime teknik destek, bakım, yedek parça ve benzer şeylerin sağlanması da gerekiyor” ifadesini kullandı.Bu bağlamda, her şey düzgün çalışıyor olsa bile Ukraynalıların bu tankın savaş potansiyelinin yalnızca yüzde 20-30’unu kullanabileceğini kaydeden uzman, geriye kalan sürede tankın bekleme modunda olacağını veya uzaktaki depolara aktarılacağını belirtti.Bu bağlamda, Sovyet ve Rus yapımı tanklarının kullanımı çok daha kolay ve daha güvenilir olduğunu ve daha az arızalandıklarını söyleyen Ritter, bu nedenle Rus askerlerin verilen görevi yerine getirmek için daha fazla süreye sahip olduğunu ve savaş alanında daha etkili olduklarını kaydetti.Ritter, “ABD Ukrayna'ya Abrams vermemeliydi. Üstelik sadece 31 adet göndermişler. Bunların savaş alanında hiçbir etkisi olmayacak. Özellikle de teker teker kullanılırsa. 31 imha edilmiş tankınız olduğunu varsayabilirsiniz" diye ekledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde üçüncü Abrams tankının imha edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-tanki-ilk-atista-abramsi-imha-etti-1081440372.html

ukrayna

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, abd, abrams, abrams tankı, scott ritter, rusya, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı