https://sputniknews.com.tr/20240307/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-ukraynaya-abrams-vermenin-anlami-yok-kullanamiyorlar-1081471634.html
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar
Sputnik Türkiye
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusuna sağlanan ABD yapımı M1 Abrams tanklarının bakımı ve kullanımı zor olduğunu, Ukraynalıların bu... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T17:27+0300
2024-03-07T17:27+0300
2024-03-07T17:27+0300
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Rus İzvestiya gazetesine konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, “Abrams bakımı son derece zor bir tank. Bu Amerikan silah sistemi, Amerikan standartlarına göre savaş yürütmek için tasarlandı. Dolayısıyla Abrams kullanacak olan bir birim oluşturulduğunda bu birime teknik destek, bakım, yedek parça ve benzer şeylerin sağlanması da gerekiyor” ifadesini kullandı.Bu bağlamda, her şey düzgün çalışıyor olsa bile Ukraynalıların bu tankın savaş potansiyelinin yalnızca yüzde 20-30’unu kullanabileceğini kaydeden uzman, geriye kalan sürede tankın bekleme modunda olacağını veya uzaktaki depolara aktarılacağını belirtti.Bu bağlamda, Sovyet ve Rus yapımı tanklarının kullanımı çok daha kolay ve daha güvenilir olduğunu ve daha az arızalandıklarını söyleyen Ritter, bu nedenle Rus askerlerin verilen görevi yerine getirmek için daha fazla süreye sahip olduğunu ve savaş alanında daha etkili olduklarını kaydetti.Ritter, “ABD Ukrayna'ya Abrams vermemeliydi. Üstelik sadece 31 adet göndermişler. Bunların savaş alanında hiçbir etkisi olmayacak. Özellikle de teker teker kullanılırsa. 31 imha edilmiş tankınız olduğunu varsayabilirsiniz" diye ekledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde üçüncü Abrams tankının imha edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-tanki-ilk-atista-abramsi-imha-etti-1081440372.html
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ukrayna, abd, abd, abrams, abrams tankı, scott ritter, rusya, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, abd, abd, abrams, abrams tankı, scott ritter, rusya, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusuna sağlanan ABD yapımı M1 Abrams tanklarının bakımı ve kullanımı zor olduğunu, Ukraynalıların bu tankın tüm potansiyelini kullanamayacağını ve bu yüzden hızla kaybedeceğini belirtti.
Rus İzvestiya gazetesine konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, “Abrams bakımı son derece zor bir tank. Bu Amerikan silah sistemi, Amerikan standartlarına göre savaş yürütmek için tasarlandı. Dolayısıyla Abrams kullanacak olan bir birim oluşturulduğunda bu birime teknik destek, bakım, yedek parça ve benzer şeylerin sağlanması da gerekiyor” ifadesini kullandı.
Bu bağlamda, her şey düzgün çalışıyor olsa bile Ukraynalıların bu tankın savaş potansiyelinin yalnızca yüzde 20-30’unu kullanabileceğini kaydeden uzman, geriye kalan sürede tankın bekleme modunda olacağını veya uzaktaki depolara aktarılacağını belirtti.
Bu bağlamda, Sovyet ve Rus yapımı tanklarının kullanımı çok daha kolay ve daha güvenilir olduğunu ve daha az arızalandıklarını söyleyen Ritter, bu nedenle Rus askerlerin verilen görevi yerine getirmek için daha fazla süreye sahip olduğunu ve savaş alanında daha etkili olduklarını kaydetti.
Ritter, “ABD Ukrayna'ya Abrams vermemeliydi. Üstelik sadece 31 adet göndermişler. Bunların savaş alanında hiçbir etkisi olmayacak. Özellikle de teker teker kullanılırsa. 31 imha edilmiş tankınız olduğunu varsayabilirsiniz" diye ekledi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde üçüncü Abrams tankının imha edildiğini duyurmuştu.