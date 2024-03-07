Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Dünya mutfağında yer alan en iyi Türk tatlıları
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Havalar soğukken değil sıcakken daha çok işe yarayacak işlem: Mantolama
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Turizm sektöründe yapay zeka
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Taurusların gönderilmesi 3. Dünya savaşının pimini çeker. Bunun altından kalkamazlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
MAK Başkanı Kulat: Seçimde '4K formülü' konuşulacak
19:10
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka tanılarıyla elde edilen tedavi yöntemleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
19:27
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-ukraynaya-abrams-vermenin-anlami-yok-kullanamiyorlar-1081471634.html
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar
Sputnik Türkiye
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusuna sağlanan ABD yapımı M1 Abrams tanklarının bakımı ve kullanımı zor olduğunu, Ukraynalıların bu... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T17:27+0300
2024-03-07T17:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd
abrams
abrams tankı
scott ritter
rusya
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081147561_0:70:3517:2048_1920x0_80_0_0_5046629fd9ae993e7cfd83775424c79a.jpg
Rus İzvestiya gazetesine konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, “Abrams bakımı son derece zor bir tank. Bu Amerikan silah sistemi, Amerikan standartlarına göre savaş yürütmek için tasarlandı. Dolayısıyla Abrams kullanacak olan bir birim oluşturulduğunda bu birime teknik destek, bakım, yedek parça ve benzer şeylerin sağlanması da gerekiyor” ifadesini kullandı.Bu bağlamda, her şey düzgün çalışıyor olsa bile Ukraynalıların bu tankın savaş potansiyelinin yalnızca yüzde 20-30’unu kullanabileceğini kaydeden uzman, geriye kalan sürede tankın bekleme modunda olacağını veya uzaktaki depolara aktarılacağını belirtti.Bu bağlamda, Sovyet ve Rus yapımı tanklarının kullanımı çok daha kolay ve daha güvenilir olduğunu ve daha az arızalandıklarını söyleyen Ritter, bu nedenle Rus askerlerin verilen görevi yerine getirmek için daha fazla süreye sahip olduğunu ve savaş alanında daha etkili olduklarını kaydetti.Ritter, “ABD Ukrayna'ya Abrams vermemeliydi. Üstelik sadece 31 adet göndermişler. Bunların savaş alanında hiçbir etkisi olmayacak. Özellikle de teker teker kullanılırsa. 31 imha edilmiş tankınız olduğunu varsayabilirsiniz" diye ekledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde üçüncü Abrams tankının imha edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-tanki-ilk-atista-abramsi-imha-etti-1081440372.html
ukrayna
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081147561_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_e836184837594459b8ae2e788e638242.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, abd, abd, abrams, abrams tankı, scott ritter, rusya, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, abd, abd, abrams, abrams tankı, scott ritter, rusya, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı

Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı yok, kullanamıyorlar

17:27 07.03.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEM1A2 Abrams tank
M1A2 Abrams tank - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
Abone ol
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusuna sağlanan ABD yapımı M1 Abrams tanklarının bakımı ve kullanımı zor olduğunu, Ukraynalıların bu tankın tüm potansiyelini kullanamayacağını ve bu yüzden hızla kaybedeceğini belirtti.
Rus İzvestiya gazetesine konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Abrams bakımı son derece zor bir tank. Bu Amerikan silah sistemi, Amerikan standartlarına göre savaş yürütmek için tasarlandı. Dolayısıyla Abrams kullanacak olan bir birim oluşturulduğunda bu birime teknik destek, bakım, yedek parça ve benzer şeylerin sağlanması da gerekiyor” ifadesini kullandı.
Bu bağlamda, her şey düzgün çalışıyor olsa bile Ukraynalıların bu tankın savaş potansiyelinin yalnızca yüzde 20-30’unu kullanabileceğini kaydeden uzman, geriye kalan sürede tankın bekleme modunda olacağını veya uzaktaki depolara aktarılacağını belirtti.
Bu bağlamda, Sovyet ve Rus yapımı tanklarının kullanımı çok daha kolay ve daha güvenilir olduğunu ve daha az arızalandıklarını söyleyen Ritter, bu nedenle Rus askerlerin verilen görevi yerine getirmek için daha fazla süreye sahip olduğunu ve savaş alanında daha etkili olduklarını kaydetti.
Ritter, “ABD Ukrayna'ya Abrams vermemeliydi. Üstelik sadece 31 adet göndermişler. Bunların savaş alanında hiçbir etkisi olmayacak. Özellikle de teker teker kullanılırsa. 31 imha edilmiş tankınız olduğunu varsayabilirsiniz" diye ekledi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde üçüncü Abrams tankının imha edildiğini duyurmuştu.
Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
Ukrayna krizi
Rus tankı ilk atışta Abrams’ı imha etti
Dün, 15:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала