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https://sputniknews.com.tr/20240307/esini-intihara-yonlendiren-sanigin-cezasi-belli-oldu-1081493449.html
Eşini intihara yönlendiren sanığın cezası belli oldu
Eşini intihara yönlendiren sanığın cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta eşini intihara yönlendirdiği gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası verildi. Mahkeme sanık Adıyaman’ın 8 yıl hapisle... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T20:22+0300
2024-03-07T20:22+0300
türkiye
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intihar
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Esenyurt'ta, eşini psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak intihara mecbur bıraktığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "başkasını intihara yönlendirme" suçundan 6 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Musa Adıyaman ile tarafların avukatları hazır bulundu. Hayatını kaybeden Hilal Adıyaman'ın annesi Gülbahar Yıldırım da duruşmaya katıldı.Adli Tıp Kurumu'ndan tabancanın solak olan Hilal Adıyaman'ın sağ elinde bulunması nedeniyle intihar etmeyip öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine, kadının hangi elini kullandığına ilişkin hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.Raporda, maktulün yazılarının incelenmesi sonucunda baskın elinin sağ veya sol el olup olmadığı hususunda bir tespite gidilemediği kaydedildi.Rapora karşı diyecekleri sorulan müşteki Gülbahar Yıldırım ve müşteki avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı, sanığın tutuklu yargılanmasına devam edilmesini istedi. Savcının mütalaasıDuruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara yönlendirmek" suçundan beraatine karar verilmesini, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan cezalandırılmasını istedi.Mütalaaya karşı söz alan müşteki Gülbahar Yıldırım, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Kızım silah kullanmayı bilmezdi. Evde silah ne aramaktadır? Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da mütalaaya katılmadıklarını, maktulün sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığının sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.Sanık Musa Adıyaman, daha önceki savunmalarını tekrar ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildiDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur etmek" suçundan dava açıldığını, ancak sanığın eyleminin "başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme veya intiharına herhangi bir şekilde yardım etmek suretiyle intihara yönlendirme" suçunu oluşturduğunu kaydetti.Sanığın eylemi haksız tahrik etkisi altında işlediğini belirten heyet, sanığı "başkasını intihara yönlendirme" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Heyet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da sanığa 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezası verdi.Cezasında takdiri indirim uygulanmayan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.Ne olmuştu?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Musa Adıyaman ile Hilal Adıyaman'ın 15 Kasım 2018'de evlendikleri, sanığın uzunca bir süre eşine karşı psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtiliyor.Çiftin aralarında geçen son tartışma ve kavga sonrasında, sanığın uzun süre sandıkta sakladığı ruhsatsız tabancasını yerinden çıkartıp atışa hazır hale getirdiği, eşinin görebileceği ve ulaşabileceği kanepeye bıraktığı aktarılan iddianamede, sanığın cebir ve tehdit kullanmak suretiyle eşini 6 Şubat 2022'de intihara mecbur bıraktığı kaydediliyor.İddianamede, sanık Musa Adıyaman hakkında "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/yapay-zeka-ben-yazdim-dedi-hukuk-ogrencisinin-sinav-kagidi-mahkemelik-oldu-1081341548.html
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mahkeme, intihar, intihar, intihar girişimi
mahkeme, intihar, intihar, intihar girişimi

Eşini intihara yönlendiren sanığın cezası belli oldu

20:22 07.03.2024
© İHA / MELİKE İNALEsenyurt'ta eşini intihara yönlendirerek ölümüne neden olan Musa Adıyaman hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Adıyaman'ın 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Esenyurt'ta eşini intihara yönlendirerek ölümüne neden olan Musa Adıyaman hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Adıyaman'ın 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© İHA / MELİKE İNAL
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İstanbul Esenyurt'ta eşini intihara yönlendirdiği gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası verildi. Mahkeme sanık Adıyaman’ın 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Esenyurt'ta, eşini psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak intihara mecbur bıraktığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "başkasını intihara yönlendirme" suçundan 6 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Musa Adıyaman ile tarafların avukatları hazır bulundu. Hayatını kaybeden Hilal Adıyaman'ın annesi Gülbahar Yıldırım da duruşmaya katıldı.
Adli Tıp Kurumu'ndan tabancanın solak olan Hilal Adıyaman'ın sağ elinde bulunması nedeniyle intihar etmeyip öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine, kadının hangi elini kullandığına ilişkin hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.
Raporda, maktulün yazılarının incelenmesi sonucunda baskın elinin sağ veya sol el olup olmadığı hususunda bir tespite gidilemediği kaydedildi.
Rapora karşı diyecekleri sorulan müşteki Gülbahar Yıldırım ve müşteki avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı, sanığın tutuklu yargılanmasına devam edilmesini istedi.

Savcının mütalaası

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara yönlendirmek" suçundan beraatine karar verilmesini, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mütalaaya karşı söz alan müşteki Gülbahar Yıldırım, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Kızım silah kullanmayı bilmezdi. Evde silah ne aramaktadır? Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da mütalaaya katılmadıklarını, maktulün sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığının sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Sanık Musa Adıyaman, daha önceki savunmalarını tekrar ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur etmek" suçundan dava açıldığını, ancak sanığın eyleminin "başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme veya intiharına herhangi bir şekilde yardım etmek suretiyle intihara yönlendirme" suçunu oluşturduğunu kaydetti.
Sanığın eylemi haksız tahrik etkisi altında işlediğini belirten heyet, sanığı "başkasını intihara yönlendirme" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Heyet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da sanığa 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezası verdi.
Cezasında takdiri indirim uygulanmayan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Musa Adıyaman ile Hilal Adıyaman'ın 15 Kasım 2018'de evlendikleri, sanığın uzunca bir süre eşine karşı psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtiliyor.
Çiftin aralarında geçen son tartışma ve kavga sonrasında, sanığın uzun süre sandıkta sakladığı ruhsatsız tabancasını yerinden çıkartıp atışa hazır hale getirdiği, eşinin görebileceği ve ulaşabileceği kanepeye bıraktığı aktarılan iddianamede, sanığın cebir ve tehdit kullanmak suretiyle eşini 6 Şubat 2022'de intihara mecbur bıraktığı kaydediliyor.
İddianamede, sanık Musa Adıyaman hakkında "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
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