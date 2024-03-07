https://sputniknews.com.tr/20240307/duzce-valiliginden-davut-guloglunun-iddialarina-iliskin-aciklama-1081461528.html

Düzce Valiliği'nden Davut Güloğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama

Düzce Valiliği'nden Davut Güloğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun "evime polis gönderildi" iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T01:14+0300

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türkiye

düzce valiliği

düzce

mernis

mernis

merkezi nüfus idaresi sistemi (mernis)

polis

mardin

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Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun 6 Mart’ta sosyal medya mecralarında yayılan videosunda yer alan ve evine polis gönderildiğini belirttiği ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı aktarıldı.Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat’taki talimatı gereği dolandırıcılık şüphelileri M.M. ile M.B.M. ve B.M’nin Orhangazi Mahallesi’ndeki adreslerinde 7 Şubat’ta arama yapılması talimatı verildiği belirtilerek, "Talimata istinaden yapılan araştırmada şüpheli şahısların Adres Kayıt Sistemi (MERNİS) sorgulamasında belirtilen adreslerde kayıtlarının olduğu bilgisi üzerine arama yapmak üzere aynı gün saat 11.00'de yeterli personel ve mahalle muhtarı ile adreslere gidildiği" bilgisi paylaşıldı.Söz konusu adreste arama yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, "Ayrıca, mevzuatla kendisine verilen görevi ifadan başka bir amacı olmayan kahraman kolluk görevlilerimizce konunun safahatının tüm detaylarıyla olayın yaşandığı tarihte muhatabına izah edildiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/davut-guloglu-yeniden-refah-partisinden-belediye-baskan-adayi-oldu--1079801866.html

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düzce valiliği, düzce, mernis, mernis, merkezi nüfus idaresi sistemi (mernis), polis, mardin