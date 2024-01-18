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https://sputniknews.com.tr/20240118/davut-guloglu-yeniden-refah-partisinden-belediye-baskan-adayi-oldu--1079801866.html
Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı oldu
Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı oldu
Yeniden Refah Partisi adaylıkları kesinleşen 1’i büyükşehir 2’si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Sanatçı Davut Güloğlu... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T21:00+0300
2024-01-18T21:01+0300
politika
davut güloğlu
yeniden refah partisi
aday
31 mart yerel seçimleri
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne 73 gün kala ittifak kararı merakla beklenen Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Genel Merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapılan ve partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti, bugüne kadar 10’u büyükşehir 10’u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday duyuruldu.Davut Güloğlu Düzce’den belediye başkan adayı Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu’nun Düzce Belediye Başkanı olarak açıklandığı programda partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye ilinde ise Belediye Başkan adayı Adem Demir olarak açıklandı. Açıklanan adaylar şöyle: Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı Düzce İl Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu Osmaniye İl Belediye Başkan adayı Adem Demir Adıyaman Kahta İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Toprak Antalya Demre İlçe Belediye Başkan adayı Yasin Karahanlı Ardahan Göle İlçe Belediye Başkan adayı Akın İsmailoğlu Artvin Murgul İlçe Belediye Başkan adayı Recep Aydın Yusufeli İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Pehlivan Bartın Ulus İlçe Belediye Başkan adayı Yılmaz Öz Kumluca Belde Belediye Başkan adayı C. Ahmet Adıyaman Çorum İskilip İlçe Belediye Başkan adayı İpek Aslan Laçin İlçe Belediye Başkan adayı Ali Galetepe Sungurlu İlçe Belediye Başkan adayı Osman Vargeloğlu Gaziantep Araban İlçe Belediye Başkan adayı Hasan Doğru İstanbul Bakırköy İlçe Belediye Başkan adayı Salih Doğan Başakşehir İlçe Belediye Başkan adayı Kadir Karaca Kartal İlçe Belediye Başkan adayı Nevzat Çavluk İzmir Foça İlçe Belediye Başkan adayı Nazif Tuna Han Buca İlçe Belediye Başkan adayı Ümit Toker Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı Salim Ay Gaziemir İlçe Belediye Başkan adayı Murat Biçer Karşıyaka İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Arabelen Narlıdere İlçe Belediye Başkan adayı Ramazan Duran Aliağa İlçe Belediye Başkan adayı Hür Erdem Ünal Menemen İlçe Belediye Başkan adayı Özbek Taşdemir Urla İlçe Belediye Başkan adayı Samet Koçlu Karabağlar İlçe Belediye Başkan adayı Evren Şahin Kiraz İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek Kayseri Hacılar İlçe Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil İncesu İlçe Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol Kocaeli Gebze İlçe Belediye Başkan adayı Kamil Ergün Kartepe İlçe Belediye Başkan adayı Berat Kansu Karamürsel İlçe Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın Konya Karatay İlçe Belediye Başkan adayı İsa Gökhan Duysak Manisa Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Serhat Orhan Mardin Dargeçit İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Şerif Gümüşay Niğde Altunhisar İlçe Belediye Başkan adayı Fatih Taş Yıldıztepe Belde Belediye Başkan adayı Yıldırım Arlı Ordu Çamaş İlçe Belediye Başkan adayı Muhammet Küçüköksüz Osmaniye Düziçi İlçe Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım Sakarya Karasu İlçe Belediye Başkan adayı Av. Recep Özdemir Ferizli İlçe Belediye Başkan adayı Sercan Eğin Arifiye İlçe Belediye Başkan adayı Şükrü Gözyıman Sinop Ayancık İlçe Belediye Başkan adayı Ergün Kaya Durağan İlçe Belediye Başkan adayı Adem Gündüz Türkeli İlçe Belediye Başkan adayı Haşim Atalay Zonguldak Kilimli İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Aşkar Kozlu İlçe Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz Karaman Belde Belediye Başkan adayı Olcay Üstün Muslu Belde Belediye Başkan adayı Ercan Gönültaş Çatalağzı Belde Belediye Başkan adayı Şenol Toptan Yozgat Kadışehri İlçe Belediye Başkan adayı Davut Karadavut Yalova Armutlu İlçe Belediye Başkan adayı Beytullah Şengöz Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan adayı Erkan Pelitoğlu Kaytazdere Belde Belediye Başkan adayı Ömer Ziya Geçit Tavşanlı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin Açıkel."
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davut güloğlu, yeniden refah partisi, aday, 31 mart yerel seçimleri
davut güloğlu, yeniden refah partisi, aday, 31 mart yerel seçimleri

Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı oldu

21:00 18.01.2024 (güncellendi: 21:01 18.01.2024)
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Yeniden Refah Partisi adaylıkları kesinleşen 1’i büyükşehir 2’si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Sanatçı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı oldu.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne 73 gün kala ittifak kararı merakla beklenen Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Genel Merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapılan ve partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı.
Böylece parti, bugüne kadar 10’u büyükşehir 10’u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday duyuruldu.

Davut Güloğlu Düzce’den belediye başkan adayı

Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu’nun Düzce Belediye Başkanı olarak açıklandığı programda partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye ilinde ise Belediye Başkan adayı Adem Demir olarak açıklandı. Açıklanan adaylar şöyle:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı
Düzce İl Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu
Osmaniye İl Belediye Başkan adayı Adem Demir
Adıyaman Kahta İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Toprak
Antalya Demre İlçe Belediye Başkan adayı Yasin Karahanlı
Ardahan Göle İlçe Belediye Başkan adayı Akın İsmailoğlu
Artvin Murgul İlçe Belediye Başkan adayı Recep Aydın
Yusufeli İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Pehlivan
Bartın Ulus İlçe Belediye Başkan adayı Yılmaz Öz
Kumluca Belde Belediye Başkan adayı C. Ahmet Adıyaman

Çorum
İskilip İlçe Belediye Başkan adayı İpek Aslan
Laçin İlçe Belediye Başkan adayı Ali Galetepe
Sungurlu İlçe Belediye Başkan adayı Osman Vargeloğlu

Gaziantep
Araban İlçe Belediye Başkan adayı Hasan Doğru

İstanbul
Bakırköy İlçe Belediye Başkan adayı Salih Doğan
Başakşehir İlçe Belediye Başkan adayı Kadir Karaca
Kartal İlçe Belediye Başkan adayı Nevzat Çavluk

İzmir
Foça İlçe Belediye Başkan adayı Nazif Tuna Han
Buca İlçe Belediye Başkan adayı Ümit Toker
Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı Salim Ay
Gaziemir İlçe Belediye Başkan adayı Murat Biçer
Karşıyaka İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Arabelen
Narlıdere İlçe Belediye Başkan adayı Ramazan Duran
Aliağa İlçe Belediye Başkan adayı Hür Erdem Ünal
Menemen İlçe Belediye Başkan adayı Özbek Taşdemir
Urla İlçe Belediye Başkan adayı Samet Koçlu
Karabağlar İlçe Belediye Başkan adayı Evren Şahin
Kiraz İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek

Kayseri
Hacılar İlçe Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil
İncesu İlçe Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol

Kocaeli
Gebze İlçe Belediye Başkan adayı Kamil Ergün
Kartepe İlçe Belediye Başkan adayı Berat Kansu
Karamürsel İlçe Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın

Konya
Karatay İlçe Belediye Başkan adayı İsa Gökhan Duysak

Manisa
Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Serhat Orhan

Mardin
Dargeçit İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Şerif Gümüşay

Niğde
Altunhisar İlçe Belediye Başkan adayı Fatih Taş
Yıldıztepe Belde Belediye Başkan adayı Yıldırım Arlı

Ordu
Çamaş İlçe Belediye Başkan adayı Muhammet Küçüköksüz

Osmaniye
Düziçi İlçe Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım

Sakarya
Karasu İlçe Belediye Başkan adayı Av. Recep Özdemir
Ferizli İlçe Belediye Başkan adayı Sercan Eğin
Arifiye İlçe Belediye Başkan adayı Şükrü Gözyıman

Sinop
Ayancık İlçe Belediye Başkan adayı Ergün Kaya
Durağan İlçe Belediye Başkan adayı Adem Gündüz
Türkeli İlçe Belediye Başkan adayı Haşim Atalay

Zonguldak
Kilimli İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Aşkar
Kozlu İlçe Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz
Karaman Belde Belediye Başkan adayı Olcay Üstün
Muslu Belde Belediye Başkan adayı Ercan Gönültaş
Çatalağzı Belde Belediye Başkan adayı Şenol Toptan

Yozgat
Kadışehri İlçe Belediye Başkan adayı Davut Karadavut

Yalova
Armutlu İlçe Belediye Başkan adayı Beytullah Şengöz
Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan adayı Erkan Pelitoğlu
Kaytazdere Belde Belediye Başkan adayı Ömer Ziya Geçit
Tavşanlı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin Açıkel."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
TÜRKİYE
Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: AK Parti ile heyetler arasındaki görüşmeler kesildi
16 Ocak, 20:55
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