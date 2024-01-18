https://sputniknews.com.tr/20240118/davut-guloglu-yeniden-refah-partisinden-belediye-baskan-adayi-oldu--1079801866.html

Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı oldu

Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı oldu

Yeniden Refah Partisi adaylıkları kesinleşen 1’i büyükşehir 2’si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Sanatçı Davut Güloğlu... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T21:00+0300

2024-01-18T21:00+0300

2024-01-18T21:01+0300

politika

davut güloğlu

yeniden refah partisi

aday

31 mart yerel seçimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071110675_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d0ee332ed370ccb72980f2f7521d3f68.jpg

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne 73 gün kala ittifak kararı merakla beklenen Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Genel Merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapılan ve partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti, bugüne kadar 10’u büyükşehir 10’u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday duyuruldu.Davut Güloğlu Düzce’den belediye başkan adayı Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu’nun Düzce Belediye Başkanı olarak açıklandığı programda partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye ilinde ise Belediye Başkan adayı Adem Demir olarak açıklandı. Açıklanan adaylar şöyle: Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı Düzce İl Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu Osmaniye İl Belediye Başkan adayı Adem Demir Adıyaman Kahta İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Toprak Antalya Demre İlçe Belediye Başkan adayı Yasin Karahanlı Ardahan Göle İlçe Belediye Başkan adayı Akın İsmailoğlu Artvin Murgul İlçe Belediye Başkan adayı Recep Aydın Yusufeli İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Pehlivan Bartın Ulus İlçe Belediye Başkan adayı Yılmaz Öz Kumluca Belde Belediye Başkan adayı C. Ahmet Adıyaman Çorum İskilip İlçe Belediye Başkan adayı İpek Aslan Laçin İlçe Belediye Başkan adayı Ali Galetepe Sungurlu İlçe Belediye Başkan adayı Osman Vargeloğlu Gaziantep Araban İlçe Belediye Başkan adayı Hasan Doğru İstanbul Bakırköy İlçe Belediye Başkan adayı Salih Doğan Başakşehir İlçe Belediye Başkan adayı Kadir Karaca Kartal İlçe Belediye Başkan adayı Nevzat Çavluk İzmir Foça İlçe Belediye Başkan adayı Nazif Tuna Han Buca İlçe Belediye Başkan adayı Ümit Toker Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı Salim Ay Gaziemir İlçe Belediye Başkan adayı Murat Biçer Karşıyaka İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Arabelen Narlıdere İlçe Belediye Başkan adayı Ramazan Duran Aliağa İlçe Belediye Başkan adayı Hür Erdem Ünal Menemen İlçe Belediye Başkan adayı Özbek Taşdemir Urla İlçe Belediye Başkan adayı Samet Koçlu Karabağlar İlçe Belediye Başkan adayı Evren Şahin Kiraz İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek Kayseri Hacılar İlçe Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil İncesu İlçe Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol Kocaeli Gebze İlçe Belediye Başkan adayı Kamil Ergün Kartepe İlçe Belediye Başkan adayı Berat Kansu Karamürsel İlçe Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın Konya Karatay İlçe Belediye Başkan adayı İsa Gökhan Duysak Manisa Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Serhat Orhan Mardin Dargeçit İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Şerif Gümüşay Niğde Altunhisar İlçe Belediye Başkan adayı Fatih Taş Yıldıztepe Belde Belediye Başkan adayı Yıldırım Arlı Ordu Çamaş İlçe Belediye Başkan adayı Muhammet Küçüköksüz Osmaniye Düziçi İlçe Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım Sakarya Karasu İlçe Belediye Başkan adayı Av. Recep Özdemir Ferizli İlçe Belediye Başkan adayı Sercan Eğin Arifiye İlçe Belediye Başkan adayı Şükrü Gözyıman Sinop Ayancık İlçe Belediye Başkan adayı Ergün Kaya Durağan İlçe Belediye Başkan adayı Adem Gündüz Türkeli İlçe Belediye Başkan adayı Haşim Atalay Zonguldak Kilimli İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Aşkar Kozlu İlçe Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz Karaman Belde Belediye Başkan adayı Olcay Üstün Muslu Belde Belediye Başkan adayı Ercan Gönültaş Çatalağzı Belde Belediye Başkan adayı Şenol Toptan Yozgat Kadışehri İlçe Belediye Başkan adayı Davut Karadavut Yalova Armutlu İlçe Belediye Başkan adayı Beytullah Şengöz Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan adayı Erkan Pelitoğlu Kaytazdere Belde Belediye Başkan adayı Ömer Ziya Geçit Tavşanlı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin Açıkel."

https://sputniknews.com.tr/20240116/yeniden-refah-partisinden-aciklama-ak-parti-ile-heyetler-arasindaki-gorusmeler-kesildi-1079722577.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

davut güloğlu, yeniden refah partisi, aday, 31 mart yerel seçimleri