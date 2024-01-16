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https://sputniknews.com.tr/20240116/yeniden-refah-partisinden-aciklama-ak-parti-ile-heyetler-arasindaki-gorusmeler-kesildi-1079722577.html
Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: AK Parti ile heyetler arasındaki görüşmeler kesildi
Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: AK Parti ile heyetler arasındaki görüşmeler kesildi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T20:55+0300
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türkiye
yeniden refah partisi
ak parti
suat kılıç
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Yeniden Refah Partili Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden 9 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.'Parti olarak terörle mücadelede devletin ve kahraman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini' belirten Kılıç, bölgede yaşanan bütün gelişmelerden Türkiye'nin muhatabı ülkelerin haberdar olduğunu düşündüklerini söyledi.Güvenlik noktalarına ve askerlere yönelik saldırıların önlenmesi konusunda bölgede kendisini Türkiye Cumhuriyeti'ne dost olarak gören bütün ülkeleri ve bu ülkelere ait askeri varlıkları bir kez daha işbirliği içinde olmaya davet eden Kılıç, "Bölgede bulunan ABD unsurları bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti her şeyden evvel bir NATO ülkesidir. Türkiye'nin temelde güvenliğini sağlamaya çalıştığı yer ülkemizin meşru sınırlarıdır. Kendi coğrafyamızda, kendi haritamız için ülkemize dışarıdan yönelebilecek terörist saldırıları önleme konusundaki azim ve kararlılığımız, karşımızda düşmanca tavır takınan kim olursa olsun hiçbir şekilde gündemden kalkmayacaktır" diye konuştu.Türkiye'de çalışanlar arasında olduğu gibi emekliler arasında da çalışma ve yaşama barışını ihlal eden maaş dengesizlikleri oluştuğunu ileri süren Kılıç, hükümetten bugünkü Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar doğrultusunda, seyyanen ya da oransal artışlar yoluyla maaş artış oranlarındaki adaletsizliğin düzenlenmesini beklediklerini ifade etti.'AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik'Bir gazetecinin, "AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmeleri nasıl ilerliyor?" sorusuna Kılıç, şu yanıtı verdi:Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının 10 Şubat'ta Ankara'da açıklanacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/yeniden-refah-genel-baskan-yardimcisi-kilictan-secim-isbirligi-aciklamasi-1079588379.html
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yeniden refah partisi, ak parti, suat kılıç, nato, türkiye cumhuriyeti

Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: AK Parti ile heyetler arasındaki görüşmeler kesildi

20:55 16.01.2024
© AA / İsmail KaplanYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA / İsmail Kaplan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" dedi.
Yeniden Refah Partili Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden 9 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.
'Parti olarak terörle mücadelede devletin ve kahraman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini' belirten Kılıç, bölgede yaşanan bütün gelişmelerden Türkiye'nin muhatabı ülkelerin haberdar olduğunu düşündüklerini söyledi.
Güvenlik noktalarına ve askerlere yönelik saldırıların önlenmesi konusunda bölgede kendisini Türkiye Cumhuriyeti'ne dost olarak gören bütün ülkeleri ve bu ülkelere ait askeri varlıkları bir kez daha işbirliği içinde olmaya davet eden Kılıç, "Bölgede bulunan ABD unsurları bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti her şeyden evvel bir NATO ülkesidir. Türkiye'nin temelde güvenliğini sağlamaya çalıştığı yer ülkemizin meşru sınırlarıdır. Kendi coğrafyamızda, kendi haritamız için ülkemize dışarıdan yönelebilecek terörist saldırıları önleme konusundaki azim ve kararlılığımız, karşımızda düşmanca tavır takınan kim olursa olsun hiçbir şekilde gündemden kalkmayacaktır" diye konuştu.
Türkiye'de çalışanlar arasında olduğu gibi emekliler arasında da çalışma ve yaşama barışını ihlal eden maaş dengesizlikleri oluştuğunu ileri süren Kılıç, hükümetten bugünkü Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar doğrultusunda, seyyanen ya da oransal artışlar yoluyla maaş artış oranlarındaki adaletsizliğin düzenlenmesini beklediklerini ifade etti.

'AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik'

Bir gazetecinin, "AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmeleri nasıl ilerliyor?" sorusuna Kılıç, şu yanıtı verdi:
"AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesini istediğimiz yönünde çıkan haberleri ben de okuduğumda Şerif Bey'e mesaj atıyorum, 'yine bir yerleri istemişiz' diye espri anlamında bunu değerlendiriyoruz. AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik. Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın. 'AK Parti'yle Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor?' diye sordunuz. Gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik. Siyaset yönetme sanatıdır, siyaset devlet yönetmektir, siyaset müzakereye açık olmaktır, siyaset işbirliğine kapıları açık tutmaktır."
Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının 10 Şubat'ta Ankara'da açıklanacağını söyledi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
TÜRKİYE
Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması
12 Ocak, 21:34
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