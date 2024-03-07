https://sputniknews.com.tr/20240307/dunya-genclik-festivaline-katilan-yabancilardan-rusya-ve-putine-tesekkur-1081469196.html

Dünya Gençlik Festivali’ne katılan yabancılardan Rusya ve Putin’e teşekkür

Dünya Gençlik Festivali’ne katılan yabancılardan Rusya ve Putin’e teşekkür

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Sirius federal bölgesinde düzenlenen 2024 Dünya Gençlik Festivali’ne katılan yabancı konuklar, kapanış törenin ardından Sputnik’e yaptıkları... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T09:26+0300

2024-03-07T09:26+0300

2024-03-07T09:26+0300

dünya

rusya

soçi

2024 dünya gençlik festivali

vladimir putin

çok kutuplu dünya

genç

gençlik

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Sierra Leone’den bir genç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024 Dünya Gençlik Festivali kapanış töreninde konuşma yaptığı sırada ona yakın oturduğunu söyledi. Bu fırsattan yararlanarak konuşmayı videoya kaydeden genç, bunu ülkesinde arkadaşlarına göstereceğini ve Putin’in “sevgi ve tüm dünyanın birleşmesi gerektiği” yönündeki sözlerini aktaracağını belirtti.Fransa’dan gelen bir konuk da Rusya’da olmanın onun için büyük onur olduğunu ve konuştuğu birçok Fransız delegenin festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunu dedi:Meksikalı bir genç kadın, “Bu festivali binlerce kez yaşamaktan mutluluk duyarım” ifadesini kullandı.Ekvadorlu konuk, festivale ülkesinden yerli halkları temsil eden gençlerin ve fakir bölgelerden kişilerin katılabildiğini kaydederek, “Aslında Ekvadorlulara bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Rusya” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius’ta, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali düzenlendi.Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.Festival’in amacı, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı olmak.

https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-dunya-genclik-festivalinin-katilimcilarina-seslendi-1081456435.html

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rusya, soçi, 2024 dünya gençlik festivali, vladimir putin, çok kutuplu dünya, genç, gençlik