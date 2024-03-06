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https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-dunya-genclik-festivalinin-katilimcilarina-seslendi-1081456435.html
Putin, Dünya Gençlik Festivali’nin katılımcılarına seslendi
Putin, Dünya Gençlik Festivali’nin katılımcılarına seslendi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Gençlik Festivali’ne gelen yabancı öğrencilerle kapanış töreninde buluşarak, Rusya’nın herkes için özgürlük... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T21:30+0300
2024-03-06T21:30+0300
dünya
vladimir putin
rusya
sirius
2024 dünya gençlik festivali
rusya halkların dostluğu üniversitesi (rudn)
dostluk
özgürlük
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Sirius federal topraklarında düzenlenen Dünya Gençlik Festivali’nin kapanış töreninde gençlere hitap eden Putin, “İyi akşamlar sevgili dostlar. Bugün morallerinizin iyi olduğundan eminim. Ama muhtemelen bir parça üzüntü de var, çünkü artık arkadaş bildiğiniz kişilerden, yeni arkadaşlarınızdan ayrılmak zorunda kalacaksınız” diye konuştu.‘Rusya’nın kapıları farklı ülkelerden gençlere ve onların girişimlerine açıktır’Rus lider, “Rusya’ya geldiniz, burada birçok arkadaş edindiniz, bilmenizi isterim ki artık tüm Rusya sizin dostunuzdur. Kapılarımız sizlere, tüm asil çabalarınıza her zaman açıktır” vurgusunu yaptı.Festival organizatörlerinin herkesi Rusya’ya davet ederken oldukça basit hedefler belirlediklerine dikkat çeken Putin, “Birbirinizle iletişim kurmanıza, yeni arkadaşlar bulmanıza ve belki gelecekteki projeleriniz için ortaklar bulmanıza olanak sağlayacak özgürlük, yaratıcılık, dostluk koşulları yaratmak istedik. Bunu başardığımızı umuyorum” vurgusunu yaptı.Putin, yabancı öğrencilere daha kalın giyinmelerini tavsiye ettiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Gençlik Festivali’ne gelen yabancı öğrencilerle buluştu ve daha kalın giyinmelerini tavsiye etti.Putin, “Üşüyor musunuz? Hayır mı? En önemlisi kalın giyinmek” diye konuştu.Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi’nde (RUDN) yabancı dil olarak Rusça ders veren Gabonlu festival katılımcısı Oliviya, Putin ile sohbetinde Rus diline aşık olduğunu ve 19. yüzyılın şiirlerini araştırdığını anlattı.Putin buna yanıt olarak, modern teknolojilerin hızlı çeviri yapmayı mümkün kıldığını, ancak bilgisayar çevirisinin başka bir kültürü derinlemesine inceleme imkanı sağlamadığını söyledi ve şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240306/zaharova-siriustaki-dunya-genclik-festivaline-rekor-sayida-ulkeden-katilimci-geldi-1081438336.html
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vladimir putin, rusya, sirius, 2024 dünya gençlik festivali, rusya halkların dostluğu üniversitesi (rudn), dostluk, özgürlük
vladimir putin, rusya, sirius, 2024 dünya gençlik festivali, rusya halkların dostluğu üniversitesi (rudn), dostluk, özgürlük

Putin, Dünya Gençlik Festivali’nin katılımcılarına seslendi

21:30 06.03.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Gençlik Festivali’ne gelen yabancı öğrencilerle kapanış töreninde buluşarak, Rusya’nın herkes için özgürlük, yaratıcılık ve dostluk koşulları yaratmak istediğini ve bunda başarılı olduğunu umduğunu belirtti.
Sirius federal topraklarında düzenlenen Dünya Gençlik Festivali’nin kapanış töreninde gençlere hitap eden Putin, “İyi akşamlar sevgili dostlar. Bugün morallerinizin iyi olduğundan eminim. Ama muhtemelen bir parça üzüntü de var, çünkü artık arkadaş bildiğiniz kişilerden, yeni arkadaşlarınızdan ayrılmak zorunda kalacaksınız” diye konuştu.

‘Rusya’nın kapıları farklı ülkelerden gençlere ve onların girişimlerine açıktır’

Rus lider, “Rusya’ya geldiniz, burada birçok arkadaş edindiniz, bilmenizi isterim ki artık tüm Rusya sizin dostunuzdur. Kapılarımız sizlere, tüm asil çabalarınıza her zaman açıktır” vurgusunu yaptı.
Festival organizatörlerinin herkesi Rusya’ya davet ederken oldukça basit hedefler belirlediklerine dikkat çeken Putin, “Birbirinizle iletişim kurmanıza, yeni arkadaşlar bulmanıza ve belki gelecekteki projeleriniz için ortaklar bulmanıza olanak sağlayacak özgürlük, yaratıcılık, dostluk koşulları yaratmak istedik. Bunu başardığımızı umuyorum” vurgusunu yaptı.

Putin, yabancı öğrencilere daha kalın giyinmelerini tavsiye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Gençlik Festivali’ne gelen yabancı öğrencilerle buluştu ve daha kalın giyinmelerini tavsiye etti.
Putin, “Üşüyor musunuz? Hayır mı? En önemlisi kalın giyinmek” diye konuştu.
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi’nde (RUDN) yabancı dil olarak Rusça ders veren Gabonlu festival katılımcısı Oliviya, Putin ile sohbetinde Rus diline aşık olduğunu ve 19. yüzyılın şiirlerini araştırdığını anlattı.
Putin buna yanıt olarak, modern teknolojilerin hızlı çeviri yapmayı mümkün kıldığını, ancak bilgisayar çevirisinin başka bir kültürü derinlemesine inceleme imkanı sağlamadığını söyledi ve şöyle devam etti:
Farklı bir kültür, başka bir dünya gibidir. Puşkin’i orijinal olarak okumak, Goethe’yi, Dreiser’ı orijinal olarak okumak, sanatçının veya yazarın yaşadığı dünyayı tamamen farklı bir şekilde algılamaktır.
Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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