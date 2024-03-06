https://sputniknews.com.tr/20240306/zaharova-siriustaki-dunya-genclik-festivaline-rekor-sayida-ulkeden-katilimci-geldi-1081438336.html

Zaharova: Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldi

Zaharova: Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençlik Festivali'nde Suriye, Kanada, Arjantin, Çin, Bulgaristan, Slovakya ve Bangladeş de... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T15:30+0300

2024-03-06T15:30+0300

2024-03-06T15:30+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

soçi

krasnodar

2024 dünya gençlik festivali

yabancı

genç

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldiğini ve Rusya halkına minnettarlıklarını dile getirdiklerini söyledi.Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Açılışta 20 bin kişi vardı. Rekor sayıda ülke. Bunlar hem yurttaşlarımız hem de hiç Rusça konuşmayan ve Rus devletiyle hiçbir bağlantısı olmayan insanlar. Tüm kıtalar temsil ediliyor, dünyanın dört bir yanı temsil ediliyor" dedi.Dünya Gençlik Festivali'nde katılımcılar için etkileyici bir program hazırlandığını kaydeden Zaharova, "Her gün çok yoğun çalışma var. Burada muhteşem Soçi'yi, gelişmekte olan Sirius'u ve elbette çok sayıda etkinlik görüyorlar. Yanıma gelerek Ruslara duydukları minneti dile getirdiler" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: Festival hakkındaRusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240304/siriustaki-2024-dunya-genclik-festivalinden-renkli-kareler-1081365217.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, soçi, krasnodar, 2024 dünya gençlik festivali, yabancı, genç