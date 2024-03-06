Zaharova: Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BRICS dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Kurlarda ‘kirli dalgalanma’ var
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İncirlik’teki ABD nükleer bombaları Türkiye’nin başına büyük ipotektir. Bu ipotekten kurtulmalıyız’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
19:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Dünya mutfağında yer alan en iyi Türk tatlıları
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobil siber tehditlerdeki artışlari
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Turizm sektöründe yapay zeka
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Almanya'da Generaller skandalı
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
18:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240306/zaharova-siriustaki-dunya-genclik-festivaline-rekor-sayida-ulkeden-katilimci-geldi-1081438336.html
Zaharova: Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldi
Zaharova: Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençlik Festivali'nde Suriye, Kanada, Arjantin, Çin, Bulgaristan, Slovakya ve Bangladeş de... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T15:30+0300
2024-03-06T15:30+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
soçi
krasnodar
2024 dünya gençlik festivali
yabancı
genç
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081356649_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_c4abf8925d384b9a2b59aa9f20c1b223.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldiğini ve Rusya halkına minnettarlıklarını dile getirdiklerini söyledi.Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Açılışta 20 bin kişi vardı. Rekor sayıda ülke. Bunlar hem yurttaşlarımız hem de hiç Rusça konuşmayan ve Rus devletiyle hiçbir bağlantısı olmayan insanlar. Tüm kıtalar temsil ediliyor, dünyanın dört bir yanı temsil ediliyor" dedi.Dünya Gençlik Festivali'nde katılımcılar için etkileyici bir program hazırlandığını kaydeden Zaharova, "Her gün çok yoğun çalışma var. Burada muhteşem Soçi'yi, gelişmekte olan Sirius'u ve elbette çok sayıda etkinlik görüyorlar. Yanıma gelerek Ruslara duydukları minneti dile getirdiler" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: Festival hakkındaRusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/siriustaki-2024-dunya-genclik-festivalinden-renkli-kareler-1081365217.html
rusya
soçi
krasnodar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081356649_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_cfd20fa085c61a9368b396d8eba8b50b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, soçi, krasnodar, 2024 dünya gençlik festivali, yabancı, genç
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, soçi, krasnodar, 2024 dünya gençlik festivali, yabancı, genç

Zaharova: Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldi

15:30 06.03.2024
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinSirius'taki Dünya Gençlik Festivali
Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençlik Festivali'nde Suriye, Kanada, Arjantin, Çin, Bulgaristan, Slovakya ve Bangladeş de dahil rekor sayıda ülkeden katılımcı yer aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne rekor sayıda ülkeden katılımcı geldiğini ve Rusya halkına minnettarlıklarını dile getirdiklerini söyledi.
Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Açılışta 20 bin kişi vardı. Rekor sayıda ülke. Bunlar hem yurttaşlarımız hem de hiç Rusça konuşmayan ve Rus devletiyle hiçbir bağlantısı olmayan insanlar. Tüm kıtalar temsil ediliyor, dünyanın dört bir yanı temsil ediliyor" dedi.
Dünya Gençlik Festivali'nde katılımcılar için etkileyici bir program hazırlandığını kaydeden Zaharova, "Her gün çok yoğun çalışma var. Burada muhteşem Soçi'yi, gelişmekte olan Sirius'u ve elbette çok sayıda etkinlik görüyorlar. Yanıma gelerek Ruslara duydukları minneti dile getirdiler" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:
Suriyeliler. Rusya'nın Suriyeliler için ne anlama geldiğini tahmin edemezsiniz. Rusya, onları kurtaran ülkedir. Gençler geliyor ve samimi ve açık bir yürekle bunu söylüyorlar. Bangladeş'ten biri geldi ve şöyle dedi: "Ülke olarak devletimiz için ne yaptığınızı tahmin bile edemezsiniz." Arjantin'den onlarca kişi geldi ve Rusya'yla etkileşim kurmak istediklerini söyledi. Vietnam, Çin. Ayrıca Avrupa ülkeleri Bulgaristan, Slovakya. Kuzey Amerika'dan gelenler de var. Dün Kanadalı gençler koşarak yanıma geldiler. Onlara "Yaptırım altındayım, bunu aklınızda bulundurun" dedim. Gülüyorlar, bunu duymak onlar için komik. Herkes olumlu yaklaşıyor, ülkemize büyük sempati ve sevgi duyuyor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim çünkü bu sözlerin Rusya vatandaşlarına iletilmesini istediler.

Festival hakkında

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.
Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.
Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.
Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.
Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.
Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
MULTİMEDYA
Sirius'taki 2024 Dünya Gençlik Festivali'nden renkli kareler
4 Mart, 23:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала