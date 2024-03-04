Sirius'taki 2024 Dünya Gençlik Festivali'nden renkli kareler
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Rusya'nın Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı 2024 Dünya Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
1-7 Mart tarihlerinde yapılan Festival'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor. Festivalde Belarus'u 630, Özbekistan'ı 200'den fazla, Tacikistan'ı 275 kişi, Hindistan'ı 360 kişi, Bangladeş'i 95 genç, Arjantin'i ise 100'e yakın katılımcı temsil ediyor. Ayrıca festival kapsamında 15 ABD'li ile Kuzey Kore heyeti Rusya'yı ziyaret edecek.
2024 Dünya Gençlik Festivali'nden renkli görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinDünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı
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Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin1-7 Mart tarihlerinde Sirius Federal bölgesinde yapılan Dünya Gençlik Festivali katılımcılarından biri
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1-7 Mart tarihlerinde Sirius Federal bölgesinde yapılan Dünya Gençlik Festivali katılımcılarından biri
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidin7 Mart'a kadar sürecek Dünya Gençlik Festivali renkli etkinliklere sahne oluyor
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© Sputnik / Evgeny Biyatov/
7 Mart'a kadar sürecek Dünya Gençlik Festivali renkli etkinliklere sahne oluyor
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinSirius'taki Dünya Gençlik Festivali'nden bir kare
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Sirius'taki Dünya Gençlik Festivali'nden bir kare
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinDünyanın dört bir yanından genç liderler, uluslararası arenadaki önemli sorunların masaya yatırıldığı Dünya Gençlik Festivali 2024 için Sirius'ta bir araya geldi
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Dünyanın dört bir yanından genç liderler, uluslararası arenadaki önemli sorunların masaya yatırıldığı Dünya Gençlik Festivali 2024 için Sirius'ta bir araya geldi
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinDünya Gençlik Festivali 2024'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor
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Dünya Gençlik Festivali 2024'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin1-7 Mart tarihlerinde Sirius Federal bölgesinde yapılan Dünya Gençlik Festivali katılımcılarından biri
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1-7 Mart tarihlerinde Sirius Federal bölgesinde yapılan Dünya Gençlik Festivali katılımcılarından biri
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinDünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı
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Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı