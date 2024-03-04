https://sputniknews.com.tr/20240304/siriustaki-2024-dunya-genclik-festivalinden-renkli-kareler-1081365217.html

Sirius'taki 2024 Dünya Gençlik Festivali'nden renkli kareler

Sirius'taki 2024 Dünya Gençlik Festivali'nden renkli kareler

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı 2024 Dünya Gençlik... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T23:15+0300

2024-03-04T23:15+0300

2024-03-04T23:15+0300

multimedya

fotoğraf

rusya

krasnodar

2024 dünya gençlik festivali

sirius (scientific international research in unique terrestrial station)

abd

belarus

arjantin

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1-7 Mart tarihlerinde yapılan Festival'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor. Festivalde Belarus'u 630, Özbekistan'ı 200'den fazla, Tacikistan'ı 275 kişi, Hindistan'ı 360 kişi, Bangladeş'i 95 genç, Arjantin'i ise 100'e yakın katılımcı temsil ediyor. Ayrıca festival kapsamında 15 ABD'li ile Kuzey Kore heyeti Rusya'yı ziyaret edecek. 2024 Dünya Gençlik Festivali'nden renkli görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

rusya

krasnodar

abd

belarus

arjantin

kuzey kore

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Sputnik Türkiye

fotoğraf, фото, rusya, krasnodar, 2024 dünya gençlik festivali, sirius (scientific international research in unique terrestrial station), abd, belarus, arjantin, kuzey kore