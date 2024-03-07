https://sputniknews.com.tr/20240307/disisleri-bakani-fidan-abd-senatosu-dis-iliskiler-komitesi-baskani-cardin-ile-gorustu-1081497315.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T22:57+0300
2024-03-07T22:57+0300
2024-03-07T22:57+0300
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Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği ABD’de temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki temasları kapsamında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörler ile görüştü. Görüşmede, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/bakan-fidan-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivanla-gorustu-1081494052.html
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türkiye, hakan fidan, abd senatosu, abd senatosu dış ilişkiler komitesi, washington, jeffry flake, benjamin cardin
türkiye, hakan fidan, abd senatosu, abd senatosu dış ilişkiler komitesi, washington, jeffry flake, benjamin cardin
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği ABD’de temaslarına başladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki temasları kapsamında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörler ile görüştü. Görüşmede, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.