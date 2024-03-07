https://sputniknews.com.tr/20240307/bakan-fidan-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivanla-gorustu-1081494052.html

Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü

Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T20:47+0300

2024-03-07T20:47+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, müzakerelerde gelinen son noktanın da değerlendirildiği Washington'daki görüşmede Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiğini bildirdi.Görüşmede, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha fazla uzamaması ve savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde" çözülmesi gerektiği belirtildi.'Türk tarafının Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığının' vurgulandığı görüşmede, bu konuda ABD'nin, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.Görüşmede, ayrıca Irak'ta siyasi istikrara verilen önem aktarılırken, buradaki "yuvalanmış terör örgütleriyle" mücadele konusu ele alındı.Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin desteklendiğinin de aktarıldığı görüşmede, burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya'nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.

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