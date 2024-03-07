Burcu Köksal'dan yeni açıklama: 'DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim'
© İHA / GÖKTEN CEYLAN-CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal
© İHA / GÖKTEN CEYLAN-
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DEM Parti’ye yönelik sözleriyle gündeme gelen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi. "Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim" diyen Köksal, başkan olduğunda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun bu ülkenin bütünlüğünü savunan herkese açık olacağını söyledi.
Seçildiğinde belediye kapılarının DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını söyleyeyen CHP Afyokarahisar Milletvekili ve belediye başkan adayı Burcu Köksal, X sosyal medya platformu üzerinden yeni bir açıklama yaptı.
Köksal şunları kaydetti:
Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP’nin yalanlarına iftiralarına montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan bu ülkeyi seven bu ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır.
Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP’nin yalanlarına iftiralarına montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim.— BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) March 7, 2024
Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye…
Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP’nin yalanlarına iftiralarına montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim.— BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) March 7, 2024
Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye…
Ne olmuştu?
Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." demişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'ın sözlerine tepki göstererek, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak." ifadelerini kullanmıştı.