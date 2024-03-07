Bakan Işıkhan: Bu ay açıklanacak verilerde son 22 yılın en düşük işsizlik oranına kavuşacağız

"İş dünyamızın, işçi kardeşlerimizin, emekçilerimizin sorunlarının ihtiyaçlarını belirlemeye gayret ediyoruz. Bunları not alıyoruz. Çünkü çalışanlarımızın ve emekçilerimizin yaşam kalitelerini de arttırmak zorundayız. Bu çerçevede bazı rakamlar var. Bu ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem de erkeklerde hem de kadınlarda son 22 yılın en yüksek iş gücüne katılım oranını, en yüksek istihdam oranını, en düşük işsizlik oranına kavuşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz proje ve programlarla da en iyi dönemimizi yaşıyoruz. 2024'ün ilk iki ayında işe yerleştirdiğimiz vatandaşlarımızın sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. İŞKUR aracılığıyla iki ayda 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı. Büyük bir başarı gerçekten."