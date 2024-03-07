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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Biden döneminde ülkeye 15 milyon izinsiz göçmen girdi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Biden döneminde ülkeye 15 milyon izinsiz göçmen girdi
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, Biden'ın ABD Başkanı olduğu dönemde ülke topraklarına yasadışı yollardan... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden’in Kongredeki konuşması öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Johnson, “Bazılarımız, Joe Biden’in üç yıl önce Beyaz Saray’a gelmesinden bu yana 15 milyon izinsiz yabancının sınırımızı geçtiğine inanıyor” diye konuştu.Johnson, Amerikan şehirlerinin sokaklarında ABD vatandaşlarına saldıran 600 binden fazla yasadışı göçmen niteliği taşıyan yabancı suçlu olduğunu vurgularken, ülkenin içinde bulunduğu bu durumun ‘kriz’, ‘felaket’ ve ‘gerileme’ sözcükleriyle tanımlanabileceğinin altını çizdi.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’in 7 Mart'ta Kongre'de yapacağı konuşmada, başkanlık görevinde elde ettiği ‘tarihi başarılarından’ bahsedeceğini bildirmişti.Sözcü, Biden’ın “Beyaz Saray’da geçirdiği üç yılda çoğu başkanın iki dönemde yaptığından daha fazlasını” başardığını eklemişti.ABD’de son aylarda ülkeye yasadışı yollardan giren göçmen sayısında rekor rakamlara ulaşılırken, sadece aralık ayında 300 binden fazla yasa dışı göçmenin sınırı geçerek ABD'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor.Buna ek olarak, Biden'ın ABD'yi yönettiği üç yıl boyunca ülkede rekor sayıda yasadışı göçmen sayısı kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/biden-ile-temsilciler-meclisi-arasindaki-ukrayna-anlasmazligi-suruyor-1081334687.html
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abd, yasadışı göçmenler, kaçak göçmenler, göçmen krizi, meksika, meksika duvarı, joe biden, beyaz saray, washington, abd temsilciler meclisi, mike johnson
abd, yasadışı göçmenler, kaçak göçmenler, göçmen krizi, meksika, meksika duvarı, joe biden, beyaz saray, washington, abd temsilciler meclisi, mike johnson

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Biden döneminde ülkeye 15 milyon izinsiz göçmen girdi

13:07 07.03.2024
© AA / Celal GüneşABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, Biden'ın ABD Başkanı olduğu dönemde ülke topraklarına yasadışı yollardan giren göçmen sayısının 15 milyonu bulabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’in Kongredeki konuşması öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Johnson, “Bazılarımız, Joe Biden’in üç yıl önce Beyaz Saray’a gelmesinden bu yana 15 milyon izinsiz yabancının sınırımızı geçtiğine inanıyor” diye konuştu.
Johnson, Amerikan şehirlerinin sokaklarında ABD vatandaşlarına saldıran 600 binden fazla yasadışı göçmen niteliği taşıyan yabancı suçlu olduğunu vurgularken, ülkenin içinde bulunduğu bu durumun ‘kriz’, ‘felaket’ ve ‘gerileme’ sözcükleriyle tanımlanabileceğinin altını çizdi.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’in 7 Mart'ta Kongre'de yapacağı konuşmada, başkanlık görevinde elde ettiği ‘tarihi başarılarından’ bahsedeceğini bildirmişti.
Sözcü, Biden’ın “Beyaz Saray’da geçirdiği üç yılda çoğu başkanın iki dönemde yaptığından daha fazlasını” başardığını eklemişti.
ABD’de son aylarda ülkeye yasadışı yollardan giren göçmen sayısında rekor rakamlara ulaşılırken, sadece aralık ayında 300 binden fazla yasa dışı göçmenin sınırı geçerek ABD'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor.
Buna ek olarak, Biden'ın ABD'yi yönettiği üç yıl boyunca ülkede rekor sayıda yasadışı göçmen sayısı kaydediliyor.
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