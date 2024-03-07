https://sputniknews.com.tr/20240307/abd-temsilciler-meclisi-baskani-biden-doneminde-ulkeye-15-milyon-izinsiz-gocmen-girdi-1081478552.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Biden döneminde ülkeye 15 milyon izinsiz göçmen girdi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Biden döneminde ülkeye 15 milyon izinsiz göçmen girdi
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, Biden'ın ABD Başkanı olduğu dönemde ülke topraklarına yasadışı yollardan... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T13:07+0300
2024-03-07T13:07+0300
2024-03-07T13:07+0300
dünya
abd
yasadışı göçmenler
kaçak göçmenler
göçmen krizi
meksika
meksika duvarı
joe biden
beyaz saray
washington
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081478381_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_e1d996691e6970c913879c048faac76c.jpg
ABD Başkanı Joe Biden’in Kongredeki konuşması öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Johnson, “Bazılarımız, Joe Biden’in üç yıl önce Beyaz Saray’a gelmesinden bu yana 15 milyon izinsiz yabancının sınırımızı geçtiğine inanıyor” diye konuştu.Johnson, Amerikan şehirlerinin sokaklarında ABD vatandaşlarına saldıran 600 binden fazla yasadışı göçmen niteliği taşıyan yabancı suçlu olduğunu vurgularken, ülkenin içinde bulunduğu bu durumun ‘kriz’, ‘felaket’ ve ‘gerileme’ sözcükleriyle tanımlanabileceğinin altını çizdi.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’in 7 Mart'ta Kongre'de yapacağı konuşmada, başkanlık görevinde elde ettiği ‘tarihi başarılarından’ bahsedeceğini bildirmişti.Sözcü, Biden’ın “Beyaz Saray’da geçirdiği üç yılda çoğu başkanın iki dönemde yaptığından daha fazlasını” başardığını eklemişti.ABD’de son aylarda ülkeye yasadışı yollardan giren göçmen sayısında rekor rakamlara ulaşılırken, sadece aralık ayında 300 binden fazla yasa dışı göçmenin sınırı geçerek ABD'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor.Buna ek olarak, Biden'ın ABD'yi yönettiği üç yıl boyunca ülkede rekor sayıda yasadışı göçmen sayısı kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/biden-ile-temsilciler-meclisi-arasindaki-ukrayna-anlasmazligi-suruyor-1081334687.html
abd
meksika
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081478381_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_5e5bed92e6d028f68d3f7ae9ac3ae591.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, yasadışı göçmenler, kaçak göçmenler, göçmen krizi, meksika, meksika duvarı, joe biden, beyaz saray, washington, abd temsilciler meclisi, mike johnson
abd, yasadışı göçmenler, kaçak göçmenler, göçmen krizi, meksika, meksika duvarı, joe biden, beyaz saray, washington, abd temsilciler meclisi, mike johnson
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Biden döneminde ülkeye 15 milyon izinsiz göçmen girdi
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, Biden'ın ABD Başkanı olduğu dönemde ülke topraklarına yasadışı yollardan giren göçmen sayısının 15 milyonu bulabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’in Kongredeki konuşması öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Johnson, “Bazılarımız, Joe Biden’in üç yıl önce Beyaz Saray’a gelmesinden bu yana 15 milyon izinsiz yabancının sınırımızı geçtiğine inanıyor” diye konuştu.
Johnson, Amerikan şehirlerinin sokaklarında ABD vatandaşlarına saldıran 600 binden fazla yasadışı göçmen niteliği taşıyan yabancı suçlu olduğunu vurgularken, ülkenin içinde bulunduğu bu durumun ‘kriz’, ‘felaket’ ve ‘gerileme’ sözcükleriyle tanımlanabileceğinin altını çizdi.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’in 7 Mart'ta Kongre'de yapacağı konuşmada, başkanlık görevinde elde ettiği ‘tarihi başarılarından’ bahsedeceğini bildirmişti.
Sözcü, Biden’ın “Beyaz Saray’da geçirdiği üç yılda çoğu başkanın iki dönemde yaptığından daha fazlasını” başardığını eklemişti.
ABD’de son aylarda ülkeye yasadışı yollardan giren göçmen sayısında rekor rakamlara ulaşılırken, sadece aralık ayında 300 binden fazla yasa dışı göçmenin sınırı geçerek ABD'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor.
Buna ek olarak, Biden'ın ABD'yi yönettiği üç yıl boyunca ülkede rekor sayıda yasadışı göçmen sayısı kaydediliyor.