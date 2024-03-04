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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/biden-ile-temsilciler-meclisi-arasindaki-ukrayna-anlasmazligi-suruyor-1081334687.html
Biden ile Temsilciler Meclisi arasındaki Ukrayna anlaşmazlığı sürüyor
Biden ile Temsilciler Meclisi arasındaki Ukrayna anlaşmazlığı sürüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya destek paketinin Temsilciler Meclisi'nden bir an önce geçmesi çağrısında bulunan Biden’a istediğini vermekte aceleci davranmayan Cumhuriyetçilerin... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T08:57+0300
2024-03-04T08:58+0300
ukrayna krizi
abd
abd temsilciler meclisi
abd kongresi
kiev
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israil
tayvan
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ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin başkanı Mike Johnson’un, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık pakete ilişkin tasarıyı en erken mart ortalarında oylamaya sunacağını aktaran CNN’nin haberine göre, içeriye odaklanan Johnson henüz söz konusu tasarıya olumlu bakmazken, her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunuyor.Bununla birlikte hükümetin finansmanıyla ilgili süreç bittikten sonra en erken mart ortalarında Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren ek bütçeyle ilgili tasarının yeniden Temsilciler Meclisi’nde ele alınabileceği ifade edildi.Söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin zor göründüğü kaydedilirken, meclisin Ukrayna’ya destek konusunda bölünmüş durumda olduğu, Demokratların bir kısmının da İsrail'e yeni askeri yardım gönderilmesine karşı çıktığı ve tüm bunların ek belirsizliğe yol açtığı belirtildi.Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerini Beyaz Saray'da ağırlamış ve ülke gündemindeki iki ana başlık konusunda taraflara uzlaşı mesajı vermişti.Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson ise güney sınırındaki güvenlik sorunları beklerken Ukrayna paketinin hemen geçmeyebileceği mesajını vermişti.Ukrayna ve İsrail'e desteği de içeren 95 milyar dolarlık tasarı Senato'da kabul edilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderilmiş, Meclis Başkanı Johnson ise söz konusu tasarıyı güney sınırına ilişkin güvenlik adımları atılmadan geçirmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.Hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı onaylandıABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi ile Senatodan 1 Mart’ta geçmişti.ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Tarım, Ticaret, Adalet, Enerji, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarının aralarında olduğu kurumlara 8 Mart'a, Savunma (Pentagon), İç Güvenlik, Çalışma, Dışişleri, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının dahil olduğu hükümetin geri kalanına ise 22 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 99 vekil tasarının aleyhinde, 320 vekil ise lehinde oy kullandı.Temsilciler Meclisinden geçerek Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoya gelen tasarı, burada da 13'e karşı 77 oyla kabul edildi.Bazı kamu kurumlarına 1 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına az bir süre kala Kongreden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Biden'ın imzasına sunulacak.Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 4'üncü geçici bütçe olacak.Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
https://sputniknews.com.tr/20240216/tucker-carlson-ukrayna-yardimlari-icin-abdli-senatoru-elestirdi-bu-resmen-dolandiricilik-1080793492.html
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abd, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, kiev, washington, israil, tayvan, mike johnson, joe biden, hükümet, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti

Biden ile Temsilciler Meclisi arasındaki Ukrayna anlaşmazlığı sürüyor

08:57 04.03.2024 (güncellendi: 08:58 04.03.2024)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKITemsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Biden ile
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Biden ile - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Ukrayna'ya destek paketinin Temsilciler Meclisi'nden bir an önce geçmesi çağrısında bulunan Biden’a istediğini vermekte aceleci davranmayan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin, Senato'dan geçen tasarıyı en erken bu ay ortalarında oylamaya sunacağı kaydedildi.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin başkanı Mike Johnson’un, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık pakete ilişkin tasarıyı en erken mart ortalarında oylamaya sunacağını aktaran CNN’nin haberine göre, içeriye odaklanan Johnson henüz söz konusu tasarıya olumlu bakmazken, her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunuyor.
Bununla birlikte hükümetin finansmanıyla ilgili süreç bittikten sonra en erken mart ortalarında Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren ek bütçeyle ilgili tasarının yeniden Temsilciler Meclisi’nde ele alınabileceği ifade edildi.
Söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin zor göründüğü kaydedilirken, meclisin Ukrayna’ya destek konusunda bölünmüş durumda olduğu, Demokratların bir kısmının da İsrail'e yeni askeri yardım gönderilmesine karşı çıktığı ve tüm bunların ek belirsizliğe yol açtığı belirtildi.
Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerini Beyaz Saray'da ağırlamış ve ülke gündemindeki iki ana başlık konusunda taraflara uzlaşı mesajı vermişti.
Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson ise güney sınırındaki güvenlik sorunları beklerken Ukrayna paketinin hemen geçmeyebileceği mesajını vermişti.
Ukrayna ve İsrail'e desteği de içeren 95 milyar dolarlık tasarı Senato'da kabul edilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderilmiş, Meclis Başkanı Johnson ise söz konusu tasarıyı güney sınırına ilişkin güvenlik adımları atılmadan geçirmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

Hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı onaylandı

ABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi ile Senatodan 1 Mart’ta geçmişti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Tarım, Ticaret, Adalet, Enerji, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarının aralarında olduğu kurumlara 8 Mart'a, Savunma (Pentagon), İç Güvenlik, Çalışma, Dışişleri, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının dahil olduğu hükümetin geri kalanına ise 22 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 99 vekil tasarının aleyhinde, 320 vekil ise lehinde oy kullandı.
Temsilciler Meclisinden geçerek Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoya gelen tasarı, burada da 13'e karşı 77 oyla kabul edildi.
Bazı kamu kurumlarına 1 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına az bir süre kala Kongreden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Biden'ın imzasına sunulacak.
Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 4'üncü geçici bütçe olacak.
Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
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