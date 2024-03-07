https://sputniknews.com.tr/20240307/1957de-sscbnin-ev-sahipligi-yaptigi-dunya-genclik-ve-ogrenci-festivalinden-arsiv-kareleri-1081491309.html
1957'de SSCB'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nden arşiv kareleri
1957'de SSCB'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nden arşiv kareleri
Sputnik Türkiye
6. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, 28 Temmuz - 5 Ağustos 1957 tarihleri arasında Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da yapıldı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T19:49+0300
2024-03-07T19:49+0300
2024-03-07T19:49+0300
multimedya
video
rusya
sscb
2024 dünya gençlik festivali
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131 ülkeden 34 bin kişinin katıldığı etkinlik, en geniş katılımlı festival oldu. ‘Barış ve Dostluk İçin’ sloganıyla düzenlenen festivalin arşiv görüntüleri, Sputnik'in video seçkisinde.
https://sputniknews.com.tr/20240307/dunya-genclik-festivaline-katilan-yabancilardan-rusya-ve-putine-tesekkur-1081469196.html
rusya
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1957'de SSCB'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nden arşiv kareleri
Sputnik Türkiye
1957'de SSCB'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nden arşiv kareleri
2024-03-07T19:49+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, sscb, 2024 dünya gençlik festivali
video, rusya, sscb, 2024 dünya gençlik festivali
1957'de SSCB'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nden arşiv kareleri
6. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, 28 Temmuz - 5 Ağustos 1957 tarihleri arasında Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da yapıldı.
131 ülkeden 34 bin kişinin katıldığı etkinlik, en geniş katılımlı festival oldu. ‘Barış ve Dostluk İçin’ sloganıyla düzenlenen festivalin arşiv görüntüleri, Sputnik'in video seçkisinde.