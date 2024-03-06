https://sputniknews.com.tr/20240306/ysk-kesinlesen-aday-listelerini-yayimladi-en-fazla-aday-hangi-ilde-yarisacak-1081422221.html

YSK, kesinleşen aday listelerini yayımladı: En fazla aday hangi ilde yarışacak?

YSK, kesinleşen aday listelerini yayımladı: En fazla aday hangi ilde yarışacak?

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T02:32+0300

2024-03-06T02:32+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

gaziantep

istanbul

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı.Listeye göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 23'ü siyasi parti, 5'i bağımsız 28 aday yarışacak.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılacakken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına yönelik bağımsız aday bulunmuyor.Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde ise sadece AK Parti'den Cevher Benek aday oldu.Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar beldesi belediye meclis üyeliği için sadece AK Parti'nin birer adayı olurken, Tokat'ın Almus ilçesinin Gölgeli beldesi belediye meclis üyeliği için de sadece CHP'nin adayı bulunuyor.31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart'ta il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240302/ysk-kesin-aday-listelerini-yarin-aciklayacak-1081289301.html

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